Δρομολόγιο τρένου στη Βρετανία ακυρώθηκε όταν ένα ζεύγος σκίουρων επιβιβάστηκε σε αυτό και ο ένας από τους δύο αρνήθηκε να αποβιβαστεί, ανέφερε σήμερα η διαχειρίστρια εταιρεία Great Western Railway (GWR).

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:54 τοπική ώρα του Σαββάτου στο δρομολόγιο που εκτελούσε τρένο από το Ρέντινγκ της νότιας Αγγλίας με προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Το προσωπικό του τρένου επιχείρησε να διώξει τους δύο λαθρεπιβάτες όταν το τρένο έφθασε στο Ρέντχιλ του Σάρεϊ, αλλά ο ένας αρνήθηκε να αποβιβαστεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

"Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το τρένο των 0854 που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Ρέντινγκ-Γκάτγουικ σταμάτησε στο Ρέντχιλ όταν ένα ζεύγος σκίουρων επιβιβάστηκε στο Γκόμσαλ χωρίς εισιτήρια παραβιάζοντας έτσι τον κανονισμό των σιδηροδρόμων", ανέφερε εκπρόσωπος της GWR.

"Επιχειρήσαμε να τους απομακρύνουμε στο Ρέντχιλ αλλά ο ένας αρνήθηκε να αποβιβαστεί και επιστράφηκε στο Ρέντινγκ για να τερματιστεί αυτή η ιστορία", προσέθεσε.

Ενώ τα κατοικίδια, όπως οι σκύλοι, επιβιβάζονται συχνά σε τρένα της Βρετανίας, τα τρωκτικά δεν το συνηθίζουν.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι υπάρχουν 2,7 εκατομμύρια γκρι σκίουροι και ο πληθυσμός τους συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα με την Woodland Trust, μια φιλανθρωπική οργάνωση κατά της εξαφάνισης του είδους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

