Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα (18/9) «επικίνδυνα» τα σχόλια του Γενς Στόλντενμπεργκ, του απερχόμενου επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ότι μια απόφαση της Δύσης να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει τη Ρωσία δεν θα αποτελέσει μια κόκκινη γραμμή που θα προκαλέσει κλιμάκωση από τη Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά εδώ και μήνες από τους συμμάχους να επιτρέψουν στην Ουκρανία να εκτοξεύσει δυτικούς πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλου βεληνεκούς αμερικανικών ATACMS και των βρετανικών Storm Shadows στη Ρωσία για να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να εξαπολύει επιθέσεις.

Σε συνέντευξη στην εφημερίδα The Times που δημοσιεύθηκε χθες, Τρίτη, ο Στόλτενμπεργκ απέρριψε την προειδοποίηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα ότι το να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τέτοια όπλα για να πλήττει βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος σημαίνει ότι η Δύση πολεμά απευθείας τη Ρωσία.

«Έχουν υπάρξει πολλές κόκκινες γραμμές που έχουν χαραχθεί από αυτόν στο παρελθόν, και δεν έχει προχωρήσει σε κλιμάκωση, η οποία θα σήμαινε επίσης άμεση συμμετοχή των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη σύγκρουση», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ, του οποίου η θητεία ως επικεφαλής της συμμαχίας λήγει τον Οκτώβριο.

«Δεν το έχει κάνει, διότι συνειδητοποιεί ότι το ΝΑΤΟ είναι η ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία στον κόσμο. Συνειδητοποιούν επίσης ότι τα πυρηνικά όπλα, ο πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν θα πρέπει να διεξάγεται. Και του το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό αρκετές φορές».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τα σχόλια του Στόλτενμπεργκ είναι επικίνδυνα.

«Η επιδεικτική επιθυμία του να μην λαμβάνει στα σοβαρά τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου είναι μια κίνηση εντελώς κοντόφθαλμη και μη επαγγελματική», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Η θέση του Στόλτενμπεργκ είναι «εξαιρετικά προκλητική και επικίνδυνη», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε το σαββατοκύριακο ότι η Ουκρανία θα έχει βάσιμο στρατιωτικό λόγο για να χτυπήσει βαθύτερα στη Ρωσία με δυτικά όπλα. Οι σύμμαχοι του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Βρετανίας, συζητούν αυτή τη στιγμή εάν θα δώσουν το πράσινο φως στο Κίεβο για να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Υψηλόβαθμοι Ρώσοι πολιτικοί και ‘γεράκια’ της εξωτερικής πολιτικής αφήνουν να εννοηθεί ότι η Μόσχα μπορεί να ανταπαντήσει με πυρηνικά όπλα. Ο επικεφαλής του ρωσικού κέντρου πυρηνικών δοκιμών δήλωσε χθες ότι η μονάδα του είναι έτοιμη να ξεκινήσει και πάλι τις δοκιμές «ανά πάσα στιγμή». Η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο στον κόσμο πυρηνικό οπλοστάσιο.

Κατά την πορεία του πολέμου, η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της έχουν αυξήσει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία με τρόπους που ήταν αδιανόητοι όταν ξεκίνησε αυτός, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τεθωρακισμένων, προηγμένων πυραύλων και μαχητικών F-16.

Αυτό έχει οδηγήσει κάποιους πολιτικούς της Δύσης να υπονοήσουν ότι η πυρηνική ρητορική του Πούτιν είναι μπλόφα και ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν την Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η ουκρανική διείσδυση στη Ρωσία, που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου, αποτελεί χλευασμό για τις κόκκινες γραμμές του Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.