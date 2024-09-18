Reuters: Η Ελλάδα εξετάζει την αγορά drones από τις ΗΠΑ

Η Ελλάδα σχεδιάζει να αγοράσει drones από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα τα λεγόμενα Switchblade για να ενισχύσει περαιτέρω τις ένοπλες δυνάμεις της, σύμφωνα με δύο πηγές του πρακτορείου Reuters.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters, η Αθήνα έχει συντάξει ένα 10ετές σχέδιο αγορών πολλών δισεκατομμυρίων που περιλαμβάνει την απόκτηση έως και 40 νέων μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ και τριών φρεγατών από τη Γαλλία.

Το Switchblade, κατασκευασμένο από την AeroVironment, Inc. AVAV.O, πετά προς έναν στόχο και εκρήγνυται. Οι δυνατότητές του έχουν κερδίσει την προσοχή των αγοραστών επειδή ο ουκρανικός στρατός τα χρησιμοποιεί για να χτυπήσει ρωσικά στρατεύματα.

«Επιλέξαμε τον τύπο Switchblade από τις ΗΠΑ», δήλωσε στο Reuters Έλληνας αξιωματούχος με γνώση του θέματος. Η πηγή δεν διευκρίνισε πόσα θα αγοράσει η Αθήνα.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος είπε ότι το κόστος θα ανέλθει στα 75,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αρχηγοί του επιτελείου ενέκριναν δύο τύπους Switchblade με εμβέλεια έως 20 χλμ. και έως 40 χλμ.

Η προμήθεια θα συμπληρώσει τους αντιαρματικούς πυραύλους Spike της χώρας που η Αθήνα συμφώνησε να αγοράσει από το Ισραήλ και σχεδιάζει να στείλει στα νησιά της στο Αιγαίο. Η Αθήνα σχεδιάζει επίσης να παράγει τα δικά της συστήματα drone και anti-drone.

Η προμήθεια Switchblades πρέπει επίσης να εγκριθεί από το ΚΥΣΕΑ, το κορυφαίο όργανο λήψης αποφάσεων της Ελλάδας σε θέματα εξωτερικών και αμυντικών υποθέσεων.



Πηγή: skai.gr

