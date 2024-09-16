Λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη του Oktoberfest, του ετήσιου φεστιβάλ μπύρας στο Μόναχο, ένας εργάτης βρήκε τον θάνατο κατά τη διάρκεια δοκιμών σε τρενάκι λούνα παρκ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Μονάχου, ο 20χρονος χτυπήθηκε από βαγόνι που είχε αναπτύξει τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα στο πλαίσιο δοκιμής. Αδιευκρίνιστο για την ώρα παραμένει γιατί ο άτυχος εργάτης βρισκόταν την ώρα εκείνη στις ράγες.

Ο 20χρονος Ρουμάνος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της βαυαρικής πρωτεύουσας όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στη Γερμανία ανέφερε ότι το τραγικό περιστατικό δεν σχετίζεται με την ασφάλεια των επισκεπτών που θα χρησιμοποιήσουν το τρενάκι: «Ήταν ένα εργατικό ατύχημα που συνέβη κατά το στήσιμο» της διαδρομής.

Το συγκεκριμένο τρενάκι ονομάζεται Olympia Looping – θυμίζει τους πέντε Ολυμπιακούς κύκλους – και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Oktoberfest του 1989. Το συνολικό μήκος της διαδρομής φθάνει τα 1.250 μέτρα και τα βαγόνια αναπτύσσουν ταχύτητα έως και 90 χλμ/ώρα.

Τον Μάρτιο του 2022 ανάλογο δυστύχημα με τρενάκι λούνα παρκ είχε σημειωθεί στη Βιέννη, με θύμα μια 30χρονη εργαζόμενη. Κατά τραγική ειρωνεία, αφορούσε το ίδιο τρενάκι, το οποίο είχε μεταφερθεί τότε στο πάρκο ψυχαγωγίας Πράτερ της αυστριακής πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

