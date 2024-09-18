Οι ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών της Χεζμπολάχ χθες στον Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο 12 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, και τον τραυματισμό τουλάχιστον 2.500 ατόμων, όπως δήλωσε σήμερα ο Λιβανέζος υπουργός Υγείας Φιράς Αμπιάντ.

Σχεδόν 5.000 βομβητές που έφεραν πάνω τους μέλη της οργάνωσης ανατινάχτηκαν σε όλη τη χώρα, σε σπίτια, δρόμους, γραφεία, νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ και αγορές, ανάμεσα σε ανυποψίαστους πολίτες.

Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν 9 νεκροί.

Ύστερα από διασταύρωση στοιχείων με όλα τα νοσοκομεία, ο απολογισμός αυξήθηκε σε «12 νεκρούς μεταξύ των οποίων δύο παιδιά» και περιλαμβάνει «από 2.750 έως 2.800» τραυματίες, δήλωσε ο Αμπιάντ σε συνέντευξη Τύπου.

Στους νεκρούς συγκαταλέγονται ένα κορίτσι και ένα αγόρι, καθώς και τέσσερις υγειονομικοί που εργάζονταν σε «ιδιωτικά νοσοκομεία στα νότια προάστια της Βηρυτού», δήλωσε.

Περίπου 750 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας, περίπου 150 στην Μπεκάα και περίπου 1.850 στη Βηρυτό και στα νότια προάστιά της, σύμφωνα με τον υπουργό.

Ορισμένοι τραυματίες στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά) «μεταφέρθηκαν στη Συρία», ενώ «σε άλλες περιπτώσεις μεταφέρθηκαν στο Ιράν», πρόσθεσε.

Πολλαπλές αναφορές σε διεθνή μέσα αναφέρουν ότι πίσω από την παγίδευση με εκρηκτικά βρίσκεται η υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, Μοσάντ, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, τους IDF.

Το Ισραήλ δεν σχολίασε αυτές τις εκρήξεις, οι οποίες σημειώθηκαν σε προπύργια της Χεζμπολάχ μερικές ώρες μετά την ισραηλινή ανακοίνωση ότι η χώρα επεκτείνει προς τα βόρεια σύνορά της με τον Λίβανο τους στόχους του πολέμου που διεξάγει εναντίον της παλαιστινιακής Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

