Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λιβαδειάς, όταν οι πόρτες ενός τρένου έκλεισαν πριν προλάβει να αποβιβαστεί μια γυναίκα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lamianow.gr, η γυναίκα και μητέρα τριών παιδιών, προσπαθούσε να κατέβει από το τρένο, όταν οι πόρτες έκλεισαν ξαφνικά πάνω της, εγκλωβίζοντάς τη στη θέση της.

Όταν το τρένο ξεκίνησε, έσερνε και τη γυναίκα κατά μήκος της τσιμεντένιας πλατφόρμας για αρκετά μέτρα.

Από τα τρία της παιδιά, το ένα είχε κατέβει στο διάζωμα, το άλλο ήταν στα χέρια της και το τρίτο ήταν μέσα στο τρένο.

Το περιστατικό είδε ο πρώην βουλευτής Βοιωτίας Ανδρέας Κουτσούμπας, που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο.

Ο ίδιος έτρεξε πίσω από το τρένο, φωνάζοντας στον οδηγό να σταματήσει. Στη συνέχεια και αφού το τρένο σταμάτησε διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έφερε ευτυχώς μόνο ελαφρά τραύματα, ωστόσο ήταν σοκαρισμένη.

Η αμαξοστοιχία σαν να μην συνέβη τίποτα, συνέχισε το ταξίδι της προς Θεσσαλονίκη, αναγκάστηκε όμως τελικά να σταματήσει στον επόμενο σταθμό, στο Λιανοκλάδι, μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα.

Μμηχανοδηγός και επόπτης συνελήφθησαν προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, όταν ζήτησε να ακινητοποιηθεί το τρένο, δέχτηκε απειλές από το προσωπικό του τρένου ότι θα κατηγορηθεί για παρακώλυση συγκοινωνιών και ότι καθυστερεί την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας.

Η απάντηση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι διερευνά με προσοχή το περιστατικό που σημειώθηκε στον ΣΣ Λιβαδειάς, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια.

Οπως τονίζει σε ανακοίνωσή της «η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για εμάς. Γι΄αυτό εφαρμόζουμε αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο διασφαλίζει την τήρηση των υψηλότερων προτύπων ασφαλείας. Επισημαίνεται ότι δεν υπήρξε τραυματισμός».

Και καταλήγει «βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη γρήγορη διαλεύκανση του περιστατικού».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.