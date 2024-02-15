Βρετανία: Ιστορικό υψηλό καταγράφουν οι αντισημιτικές ενέργειες

Πάνω από 4.000 αντισημιτικές ενέργειες καταγράφτηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023, σημειώθηκε «έκρηξη» και ρεκόρ έπειτα από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει έκθεση που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα συλλογικότητα της ισραηλιτικής κοινότητας.

Ο σύλλογος Community Security Trust (CST), που καταγράφει τα συμβάντα του είδους και εγγυάται την ασφάλεια των σχολείων και των χώρων λατρείας της ισραηλιτικής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταμέτρησε 4.103 αντισημιτικές ενέργειες το 2023, με άλλα λόγια αριθμό διπλάσιο από το προηγούμενο ρεκόρ, που σημειώθηκε το 2021, και αυξημένο κατά 147% από το 2022.

Αυτό το επίπεδο οφείλεται «εντελώς στην αύξηση των συμβάντων έπειτα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου» και «το μέγεθος της αύξησης δεν έχει προηγούμενο», τονίζει το CST.

Τα δυο τρίτα των ενεργειών αυτών ακολούθησαν την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.160 και πλέον ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών. Στις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις που εξαπέλυσε σε αντίποινα ο ισραηλινός στρατός έχουν στοιχίσει ως τώρα τη ζωή σε 28.756 ανθρώπους, κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Οι βρετανοί εβραίοι είναι δυνατοί κι αντέχουν πολλά, όμως η έκρηξη του μίσους εναντίον της κοινότητάς μας είναι απόλυτη ντροπή», σχολίασε ο εκτελεστικός διευθυντής του CST, ο Μαρκ Γκάρντνερ.

Πλήττει «τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τους χώρους εργασίας, τους δρόμους, και πάνω απ’ όλα τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης», πρόσθεσε.

«Η κοινότητά μας παρενοχλείται, εκφοβίζεται, απειλείται κι υφίσταται επιθέσεις από εξτρεμιστές», συνέχισε, αυτή «είναι πρόκληση για τους πάντες και καταδικάζουμε την πέτρινη σιωπή των τμημάτων εκείνων της κοινωνίας που καταδικάζουν πρόθυμα τον ρατσισμό σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εκτός αν πρόκειται για το μίσος εναντίον των εβραίων».

Ο βρετανός υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι, δήλωση του οποίου συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση του CST, χαρακτηρίζει τη ραγδαία αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών «απόλυτα ελεεινή» κι υπόσχεται να κάνει «το παν εντός των δυνάμεών (του)» για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της αστυνομίας του Λονδίνου Μαρκ Ρόουλι επισήμαινε πως οι αντισημιτικές ενέργειες πολλαπλασιάστηκαν επί 14 και οι αντιμουσουλμανικές ενέργειες σχεδόν τριπλασιάστηκαν.

Ωστόσο τον Δεκέμβριο, η ένωση Tell MAMA, η οποία καταγράφει τις αντιμουσουλμανικές ενέργειες στη Βρετανία, έκανε λόγο για επταπλασιασμό του αριθμού τους από την 7η Οκτωβρίου ως τη 13η Δεκεμβρίου, διευκρινίζοντας πως ανήλθαν σε 1.432, έναντι 195 το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει διαπιστώσει ποτέ η οργάνωση αυτή μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

