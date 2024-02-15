Ο Τζο Μπάιντεν αναστέλλει τις απελάσεις Παλαιστινίων για 18 μήνες

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επικρίνεται από μέρος της εκλογικής του βάσης για την πολιτική σθεναρής υποστήριξης στο Ισραήλ που ασκεί, αποφάσισε να ανασταλούν για δεκαοκτώ μήνες οι απελάσεις Παλαιστινίων που βρίσκονται στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο Λευκός Οίκος.

«Υπό το φως της σύρραξης που συνεχίζεται και των ανθρωπιστικών αναγκών στο πεδίο», ο αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα το οποίο «προστατεύει την πλειονότητα των Παλαιστινίων που ζουν στις ΗΠΑ, με ορισμένες εξαιρέσεις», από την απέλαση, εξήγησε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από την αμερικανική προεδρία χθες.

Πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από τη δικαιοσύνη, ή «θεωρείται πως εγείρουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια» δεν θα επωφεληθούν από αυτή την παύση των απελάσεων, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, το μέτρο μπορεί να ωφελήσει περίπου 6.000 ανθρώπους.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, υποψήφιος για δεύτερη θητεία, δέχεται έντονες επικρίσεις για τις θέσεις του όσον αφορά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά από την πιο προοδευτική πτέρυγα των υποστηρικτών της παράταξής του και τους Αμερικανούς αραβικής καταγωγής.

Μολονότι σθεναρός υποστηρικτής του Ισραήλ, ο Τζο Μπάιντεν αφήνει να φανεί ολοένα περισσότερο η δυσαρέσκεια στην Ουάσιγκτον για τον τρόπο που διεξάγονται οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Πρόσφατα χαρακτήρισε τα ισραηλινά αντίποινα «υπέρμετρα», ενώ η κυβέρνησή του τονίζει συνεχώς το τελευταίο διάστημα πως πρέπει να προστατευθούν οι άμαχοι ενόψει της αναμενόμενης ισραηλινής επίθεσης στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.