Ένα ελικόπτερο συνετρίβη το απόγευμα στη βρετανική πόλη Μπόλτον. Ο πιλότος φέρεται να κατάφερε να απεγκλωβιστεί χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου.

Το ελικόπτερο φέρεται να αντιμετώπισε προβλήματα πάνω από το ευρύτερο Μάντσεστερ προτού ο πιλότος πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση σε αγροτική περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.