Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Άγκυρα θεωρεί πως ο πιο ρεαλιστικός τρόπος επίλυσης του Κυπριακού είναι η ύπαρξη δύο κρατών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει λόγος» να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις που «δεν πρόκειται να αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα».

Ο Ερντογάν έκανε τις δηλώσεις αυτές δίπλα στον Τουφάν Ερχιουρμάν, τον νεοεκλεγέντα Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος έχει δεσμευθεί να εξετάσει μια λύση υπέρ της ομοσπονδίας, την οποία υποστηρίζει διαχρονικά ο ΟΗΕ, για να τερματιστεί η σχεδόν 50ετής διαίρεση της Κύπρου.

Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» και, μαζί με τον πρώην Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, στηρίζει σταθερά τη λύση των δύο ξεχωριστών κρατών, πρόταση που απορρίπτεται κατηγορηματικά από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ερχιουρμάν: «Δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων»

Από την πλευρά του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, στις κοινές δηλώσεις, είπε:

«Όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, οι σχέσεις της ΤΔΒΚ με την Τουρκία είναι τόσο ιδιαίτερες που δεν μπορούν να συγκριθούν με τις σχέσεις μας με άλλα κράτη. Οι Πρόεδροι της ΤΔΒΚ, σε κάθε περίοδο, πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσκεψη στην Τουρκία. Φυσικά, ως ο νέος πρόεδρος της ΤΔΒΚ, έτσι έγινε και στη δική μου θητεία. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που πραγματοποιώ αυτή την επίσκεψη σήμερα.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι, για μένα, ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα θα είναι να κάνω περισσότερο γνωστή τη χώρα μου και τον λαό μου στην τουρκική κοινή γνώμη, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τους δεσμούς αδελφοσύνης μας.»

«Ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου αυξάνεται ο εξοπλισμός στο νότιο τμήμα της Κύπρου, η Τουρκία παραμένει –όπως και στο παρελθόν– σημαντικός παράγοντας στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Ο τουρκοκυπριακός λαός, βάσει του καθεστώτος του, έχει δικαίωμα κυριαρχίας σε ολόκληρη την Κύπρο.

Υπάρχει ένα πρόβλημα που εδώ και δεκαετίες δεν έχει λυθεί. Αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζει μόνο τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους, αλλά και όσους αναζητούν ειρήνη στην περιοχή. Ο δρόμος για λύση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις και δεν πρέπει να ξεχαστεί πως εν μπορεί να εφαρμοστεί καμία φόρμουλα που αγνοεί και δεν λαμβάνει υπόψη την Τουρκία και τους Τουρκούπριους και δεν θα συμβάλει στη μόνιμη και σε ρεαλιστική λύση..»

«Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρω πως στο νησί υπάρχουν κοινές περιοχές ευθύνης δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, να αγνοηθεί η ύπαρξη αυτού του λαού. Θέλω να το αναφέρω αυτό σε όλο τον κόσμο πως δεν θα ανεχθούμε κάτι τέτοιο» πρόσθεσε ο Ερχιουμάν.

Ο ίδιος είπε ότι «πρέπει να διδαχθούμε από τις μεθόδους που μέχρι στιγμής έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Δεν πρέπει να περιμένουμε να ξαναβρούμε ένα μονοπάτι που έχουμε περπατήσει αμέτρητες φορές, αλλά που δεν οδήγησε πουθενά. Αυτή είναι η μεθοδολογία λύσης, που προτάθηκε μετά από τόσα χρόνια από έναν λαό με βούληση να λύσει το ζήτημα. Ας μην νομίζει κανείς ότι ο τουρκικός λαός δεν θα βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο τραπέζι, θα είμαστε εκεί. Αν αυτό το τραπέζι δεν έχει συσταθεί, θα είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για λύσεις που θα είναι επωφελείς για όλες τις πλευρές.( καζάν-καζάν), που θα επαναφέρουν τη σχέση εμπιστοσύνης των λαών, που θα βελτιώνουν τη ζωή τους».

Πηγή: skai.gr

