«Το ρομπότ Πούτιν παραπατάει»: Οι Ουκρανοί τρολάρουν τους Ρώσους μετά το ρομπότ που κατέρρευσε - AI Βίντεο

«Ένα ρομπότ κατασκευασμένο από το Κρεμλίνο — ένα πρωτότυπο "Είδωλο" (λογοπαίγνιο με τη μάρκα του ρομπότ) που έχει καθυστερήσει πολύ να μπει στα σκουπίδια της ιστορίας»

Πούτιν

«Το ρομπότ Πούτιν παραπατάει και πέφτει και πέφτει»... Οι Ουκρανοί τρολάρουν τους Ρώσους, καθώς το ρωσικό AI ρομπότ IDOL που κατέρρευσε στη σκηνή, έγινε viral για τους... λάθος λόγους. Ουκρανοί έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο - παρωδία δημιουργημένο από Τεχνητή Νοημοσύνη. 

«Ένα ρομπότ κατασκευασμένο από το Κρεμλίνο — ένα πρωτότυπο «Είδωλο» (λογοπαίγνιο με τη μάρκα του ρομπότ) που έχει καθυστερήσει πολύ να μπει στα σκουπίδια της ιστορίας. 

»Ένα απρόσωπο μανεκέν που προσπαθεί να περάσει για ζωντανός ηγέτης. Αλλά στην πράξη καταρρέει: άκαμπτες κινήσεις, μηδενικό συναίσθημα. Ένα ξεπερασμένο κομμάτι σκουπιδιών συνέχιζε να τρέχει καθαρά από κεκτημένο κομμάτι σκουπιδιών που συνεχίζει να λειτουργεί καθαρά από κεκτημένη ταχύτητα» δηλώνει χαρακτηριστικά το ουκρανικών συμφερόντων κανάλι Nexta. 

