«Το ρομπότ Πούτιν παραπατάει και πέφτει και πέφτει»... Οι Ουκρανοί τρολάρουν τους Ρώσους, καθώς το ρωσικό AI ρομπότ IDOL που κατέρρευσε στη σκηνή, έγινε viral για τους... λάθος λόγους. Ουκρανοί έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο - παρωδία δημιουργημένο από Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Ένα ρομπότ κατασκευασμένο από το Κρεμλίνο — ένα πρωτότυπο «Είδωλο» (λογοπαίγνιο με τη μάρκα του ρομπότ) που έχει καθυστερήσει πολύ να μπει στα σκουπίδια της ιστορίας.

»Ένα απρόσωπο μανεκέν που προσπαθεί να περάσει για ζωντανός ηγέτης. Αλλά στην πράξη καταρρέει: άκαμπτες κινήσεις, μηδενικό συναίσθημα. Ένα ξεπερασμένο κομμάτι σκουπιδιών συνέχιζε να τρέχει καθαρά από κεκτημένο κομμάτι σκουπιδιών που συνεχίζει να λειτουργεί καθαρά από κεκτημένη ταχύτητα» δηλώνει χαρακτηριστικά το ουκρανικών συμφερόντων κανάλι Nexta.

😂 A Kremlin-made robot — a prototype “Idol” that’s long overdue for the scrap heap of history



A faceless mannequin trying to pass for a living leader. But the whole act is falling apart: stiff movements, empty lines, zero emotion.



An outdated piece of junk kept running purely… https://t.co/Oe4ZwUT42A pic.twitter.com/X5oikwEAJr — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2025

🇷🇺

Russie: Le tout premier robot humanoïde de Russie baptisé "Idol" s’est effondré lors de sa présentation. pic.twitter.com/91uwWGs6si — Restitutor Orientis 🇨🇭 (@restitutorII) November 11, 2025

Πηγή: skai.gr

