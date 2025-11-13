Η Μελόνι αποφασισμένη να συνεχίσει τις μεταφορές μεταναστών στην Αλβανία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή της παραμένει «αποφασισμένη» να συνεχίσει τη μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης στην Αλβανία, παρά την αντίθετη στάση της δικαιοσύνης.
Παράλληλα, η Μελόνι δήλωσε ότι το πρωτόκολλο για τους μετανάστες με την Αλβανία θα λειτουργήσει μόλις τεθεί σε ισχύ το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου».
Η δήλωση έγινε στη Ρώμη στη διάρκεια συνόδου με τον Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα.
