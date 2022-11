Βρετανία: Ελεύθερος ο φοιτητής που πέταξε αυγά στον βασιλιά Κάρολο - Του απαγόρευσαν να τα μεταφέρει... δημοσίως

Ένας φοιτητής που συνελήφθη χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο επειδή πέταξε αυγά προς τον βασιλιά Κάρολο Γ', αφέθηκε ελεύθερος, αλλά η αστυνομία του απαγόρευσε να κουβαλά αυγά σε δημόσιους χώρους, ανέφεραν σήμερα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

