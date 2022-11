Χωρίς μετρό σήμερα Λονδίνο και Παρίσι λόγω απεργιών - Απειλούν με νέες κινητοποιήσεις νοσηλευτές και δημόσιοι υπάλληλοι στη Βρετανία

Απίστευτη ταλαιπωρία περίμενε σήμερα εκατομμύρια πολίτες σε Λονδίνο και Παρίσι λόγω της νέας απεργίας που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο μετρό.

Στο Λονδίνο, οι περισσότερες γραμμές του μετρό παρέμειναν εντελώς ακινητοποιημένες και κάποιες από αυτές λειτούργησαν με πολύ περιορισμένη εξυπηρέτηση. Η νέες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από έκκληση πολλών συνδικάτων που αντιτίθενται σε σχέδιο μείωσης του κόστους στην εταιρεία διαχείρισης των μέσων μαζικής μεταφοράς του Λονδίνου, την Transport for London (TfL).

As London tube lines and stations shut due to strike action, the RMT say rail bosses need to 'stand' by their staff. #TubeStrikes#LondonUnderground pic.twitter.com/UxXB40YteD