Μαθητής μαχαίρωσε δάσκαλο σε σχολείο στη Βρετανία - Συνελήφθη ο δράστης

Ένας μαθητής σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Τιούκσμπερι της νοτιοδυτικής Αγγλίας συνελήφθη μετά από επίθεση με μαχαίρι εναντίον καθηγητή του σχολείου. Ένας έφηβος έχει συλληφθεί ως ύποπτος για την επίθεση.

Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομική διεύθυνση της κομητείας του Γκλόστερσιρ, στις 9.10 το πρωί τοπική ώρα (11.10 ώρα Ελλάδος) ελήφθη αναφορά για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός ενήλικα στο σχολείο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν το κτίριο και τη γύρω περιοχή, περιλαμβανομένου παρακείμενου δημοτικού σχολείου και παιδικού σταθμού.

Λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε πως ο ενήλικας έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο με τραύμα που αποδίδεται σε μαχαίρωμα.

An adult has been taken to hospital with a suspected stab wound following an incident at Tewkesbury School. We were called around 9.10am today (Monday) with a report a pupil had stabbed a teacher. A teenage boy has been arrested in connection with the incident. https://t.co/qe2pln7c8n