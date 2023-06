Άνοιξαν οι κάλπες στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους Έλληνες του εξωτερικού

Άνοιξαν στις 7 το πρωί τοπική οι κάλπες για τη συμμετοχή 5.624 Ελλήνων πολιτών στις βουλευτικές εκλογές - 686 περισσότεροι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Άνοιξαν στις 7 το πρωί τοπική οι κάλπες στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών στις βουλευτικές εκλογές.

Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι που θα μπορούν να προσέχονται στις κάλπες που έχουν στηθεί σε 13 εκλογικά τμήματα σε έξι σημεία πέντε πόλεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέρχονται σε 5.624, δηλαδή 686 περισσότεροι από εκείνους της πρώτης εκλογικής μάχης.

Η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει 12 ώρες, ως τις 7 το βράδυ τοπική ώρα.

Διαβάστε ακόμα: Στις κάλπες σήμερα πάνω από 25.000 Έλληνες του εξωτερικού

Στο Λονδίνο οι εγγεγραμμένοι είναι 4.414, στο Ληντς 366, στο Μπέρμιγχαμ 355, στο Εδιμβούργο 339 και στη Γλασκώβη 150.

• Στο Λονδίνο θα λειτουργήσουν δύο εκλογικά καταστήματα: α) στο κτίριο της Ελληνικής Πρεσβείας (1Α Holland Park, W11 3TP), όπου σε πέντε τμήματα θα ψηφίσουν εκλογείς με επίθετα που αρχίζουν από Α έως ΜΟΥΛ, και β) στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου (3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton), όπου σε τέσσερα τμήματα θα ψηφίσουν εκλογείς με επίθετα που αρχίζουν από ΜΟΥΝΤ έως Ω.

• Στο Ληντς η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο Κτίριο Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Τριών Ιεραρχών, Ληντς, Greek Orthodox Community of Leeds, The three Hierarchs, 57 Harehills Avenue, Leeds LS8 4EU

• Στο Μπέρμιγχαμ η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο Κτίριο Ελληνικής Κυπριακής Εστίας, The Midlands Greek and Cypriot Association, Magnet Centre Park Approach, Birmingham B23 7SJ

• Στο Εδιμβούργο η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο Ελληνικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα Εδιμβούργου, το οποίο στεγάζεται στο οικόπεδο της παλαιάς Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα, 2 Meadow Ln, Edinburgh, EH8 9 NR

• Στη Γλασκώβη η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο Ελληνικό Σχολείο Αγ. Λουκά Γλασκώβης, το οποίο στεγάζεται σε Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγ. Λουκά, Greek Orthodox Cathedral of Saint Luke, 27 Dundonald Rd, Glasgow G12 9LL

Για τη διευκόλυνση της ψηφοφορίας έχουν ορισθεί έξι επόπτες εκλογών για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε κάθε εκλογικό τμήμα η ψηφοφορία θα ενεργείται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως Πρόεδρο, και από τρεις εκλογείς, από αυτούς που έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού της οικείας διπλωματικής περιφέρειας.

Με το που κλείσουν οι κάλπες, οι εφορευτικές επιτροπές θα καταμετρήσουν τους φακέλους χωρίς να τους ανοίξουν. Οι εκλογικοί σάκοι με τα ψηφοδέλτια των εκλογέων στη Βρετανία και τις υπόλοιπες χώρες θα μεταφερθούν την επομένη στην Αθήνα αεροπορικώς και έπειτα, με συνοδεία αστυνομίας, στο Εφετείο Αθηνών. Εκεί θα γίνει η διαλογή των ψήφων όταν κλείσουν οι κάλπες στην ελληνική επικράτεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.