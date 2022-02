Τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στην πόλη Πετρόπολις, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολιτική Προστασία, δύο ημέρες μετά τις χειρότερες βροχοπτώσεις εδώ και 90 χρόνια σε αυτή την τουριστική πόλη στα νοτιοανατολικό τμήμα της Βραζιλίας.

«Σε αυτή τη φάση έχουμε καταγράψει 104 νεκρούς και οι πυροσβέστες έχουν εντοπίσει 24 επιζώντες», ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία της πόλης, που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από το Ρίο ντε Ζανέιρο.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Ζανέιρο Κλαούντιου Κάστρου είπε χθες, Τετάρτη, ότι η κατάσταση μοιάζει «σχεδόν με πόλεμο» ενώ μέλη της πυροσβεστικής και ομάδες της τοπικής πολιτικής προστασίας συνέχισαν να επιχειρούν στην περιοχή.

Τα βίντεο που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι κάτοικοι:

Devastating floods and mudslides leave at least 94 dead in Brazil. The longer we wait to act on climate the more frequent and extreme these disasters will become.



No time to waste. #ActOnClimate #ClimateEmergency #climate #energy #Brazil pic.twitter.com/IVI26kvq2Z