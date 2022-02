Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες στην τουριστική πόλη Πετρόπολις, κοντά στο Ρίο ντε Ζανέιρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πολιτική προστασία.

«Έως τώρα έχουμε καταγράψει 38 νεκρούς», ανέφερε σε ανακοίνωση η πολιτική προστασία της πόλης, που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων βόρεια του Ρίο, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο απολογισμός έχει υπερδιπλασιαστεί από χθες (18 θάνατοι) σε αυτή τη μικρή πόλη, όπου μέσα σε λιγότερο από έξι ώρες έπεσε μεγαλύτερος όγκος βροχής από αυτόν που προβλέπεται για όλο τον μήνα Φεβρουάριο, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Metsul.

Ο απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές μπορεί να αυξηθεί, ενώ σε αυτή τη φάση δεν έχει γνωστοποιηθεί καμία πληροφορία για τον αριθμό των αγνοουμένων και των τραυματιών. Στην περιοχή επιχειρούν πάνω από 180 πυροσβέστες και περίπου 400 στρατιώτες.

Η Βραζιλία έχει πληγεί αυτή την εποχή από ιδιαίτερα σοβαρές βροχοπτώσεις, κάτι που οι ειδικοί αποδίδουν στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

At least 18 people have died in mudslides and floods after a mountainous region of Rio de Janeiro saw almost a month's worth of rain fall in just three hours.



Read more: https://t.co/wNHFMl6iKw pic.twitter.com/QA78Lz053F