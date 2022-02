Τουλάχιστον 18 άτομα έχασαν την ζωή τους κάτω από τόνους λάσπης μετά τις πλημμύρες σε ορεινή περιοχή του Ρίο ντε Τζανέριο.

Η βροχή ήταν τόσο καταρρακτώδης και σε τρεις ώρες έπεσε τόσο νερό όσο πέφτει σε έναν μήνα.

Εικόνες που ανέβηκαν στα social media δείχνουν ότι τα νερά και η λάσπη παρέσυραν αυτοκίνητα και σπίτια.

Brazil: Mudslides and floods kill 18 people after 26cm of rain falls in just three hours in Rio https://t.co/ncYcrc2jSw