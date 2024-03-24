Κάτω από «Δρακόντεια» μέτρα και με συνοδεία κομάντο οδηγούνται για ανάκριση οι ύποπτοι για το τρομοκρατικό κτύπημα στο προάστιο της Μόσχας. Οι συλληφθέντες έχουν δεμένα τα μάτια τους, ώστε να μην βλέπουν τη διαδρομή και το κτίριο που θα ανακριθούν, ενώ οι άνδρες των ειδικών μονάδων έχουν δημιουργήσει μία «νεκρή ζώνη» γύρω τους, για κάθε ενδεχόμενο.

Δείτε το βίντεο από τη μεταφορά τους:

Την ίδια στιγμή, μεσίστιες κυματίζουν σήμερα οι σημαίες στη Ρωσία, που τηρεί ημέρα εθνικού πένθους, αφότου ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα εναντίον δεκάδων ανθρώπων σε μια ροκ συναυλία έξω από τη Μόσχα, στη φονικότερη επίθεση στη Ρωσία τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε την 24η Μαρτίου ημέρα εθνικού πένθους, αφότου υποσχέθηκε να εντοπίσει και να τιμωρήσει όλους τους υπεύθυνους της επίθεσης το βράδυ της Παρασκευής, κατά την οποία σκοτώθηκαν 137 άνθρωποι, μεταξύ αυτών τρία παιδιά, και 180 τραυματίστηκαν.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, ορισμένοι εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Ο Πούτιν άναψε ένα κερί σε μια εκκλησία στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα σήμερα ως φόρο τιμής στους νεκρούς, είπε ο εκπρόσωπός του στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, όμως ο Πούτιν δεν αναφέρθηκε κατά το χθεσινό τηλεοπτικό διάγγελμά του στο ενδεχόμενο η τζιχαντιστική οργάνωση να συνδέεται με τους δράστες, για τους οποίους είπε πως επιχείρησαν να διαφύγουν στην Ουκρανία.

Πολίτες αφήνουν λουλούδια στο Crocus City Hall, την αίθουσα συναυλιών με χωρητικότητα 6.200 θέσεων έξω από τη Μόσχα, όπου τέσσερις ένοπλοι εισέβαλαν λίγο προτού το ροκ συγκρότημα Picnic ερμηνεύσει την επιτυχία του "Afraid of Nothing".

Οι Ρώσοι σχημάτισαν μεγάλες ουρές στη Μόσχα για να προσφέρουν αίμα. Σήμερα, οι τράπεζες αίματος ανακοίνωσαν ότι διαθέτουν πλέον επαρκείς προμήθειες για τέσσερις έως έξι μήνες.

Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια του κτιρίου όπου στεγαζόταν η αίθουσα συναυλιών, το οποίο καταστράφηκε από μια τεράστια πυρκαγιά, την οποία έβαλαν οι δράστες.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, αστυνομικοί βρήκαν επιπλέον περίπου 500 σφαίρες, δύο τυφέκια εφόδου Kalachnikov και 28 γεμιστήρες στον τόπο της τραγωδίας, διευκρινίζοντας πως ανήκουν «στους δράστες».

Η Ερευνητική Επιτροπή έδωσε επίσης στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου καταγράφονται αστυνομικοί με καλυμμένα τα πρόσωπά τους να οδηγούν στην έδρα αυτού του οργάνου τους τέσσερις φερόμενους ως δράστες, που συνελήφθησαν χθες. Οι άνδρες έχουν τα μάτια καλυμμένα και αναγκάζονται να περπατούν σκυμμένοι, με τα χέρια δεμένα στην πλάτη.

Οι ερευνητές αναμένεται να ζητήσουν «σύντομα» από ένα δικαστήριο την προσωρινή κράτησή των υπόπτων.

Ωστόσο, καμία άλλη πληροφορία δεν έχει δοθεί σε σχέση με την τύχη άλλων 7 ανθρώπων, η σύλληψη των οποίων ανακοινώθηκε χθες και των οποίων ο ρόλος στην επίθεση δεν έχει προς το παρόν διευκρινιστεί.

Η Ερευνητική Επιτροπή δεν έχει αναφερθεί στην ανάληψη ευθύνης από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Αλλά δεν έκανε επίσης καμία αναφορά κατά τις σημερινές ανακοινώσεις της σχετικά με την Ουκρανία.

Η Μόσχα θα στοχοποιήσει αυτούς που βρίσκονται πίσω από τους φονικούς πυροβολισμούς απ' όπου κι αν προέρχονται, όποιοι κι αν είναι, δηλώνει ο Μεντβέντεφ

Η Ρωσία θα στοχοποιήσει αυτούς που βρίσκονται πίσω από τους φονικούς πυροβολισμούς σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα από όπου κι αν προέρχονται και όποιοι κι αν είναι, δήλωσε σήμερα ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος δήλωσε την Παρασκευή ότι αυτοί που σχεδίασαν την επίθεση πρέπει να κυνηγηθούν και να σκοτωθούν, έκανε την τελευταία του δήλωση στον επίσημο λογαριασμό του στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

"Θα πάρουμε εκδίκηση για τον κάθε ένα και για όλους (αυτούς που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν). Και όσοι εμπλέκονται, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής, τη θέση, την ιδιότητά τους, είναι πλέον ο κύριος και νόμιμος στόχος μας", τόνισε.

Οι σημασίες κυματίζουν μεσίστιες στη Ρωσία σήμερα, ημέρα εθνικού πένθους για τους δεκάδες ανθρώπους που δολοφονήθηκαν από τα πυρά ενόπλων με αυτόματα όπλα στην επίθεση στα προάστια της Μόσχας την Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.