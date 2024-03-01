Μπάιντεν: Ο αμερικανικός στρατός θα κάνει ρίψεις εφοδίων στη Λωρίδα της Γάζας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε απόψε ότι διέταξε τον στρατό να προχωρήσει σε εναέριες ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και ότι η Ουάσινγκτον θα κάνει ό,τι μπορεί για να περάσει περισσότερη βοήθεια στον θύλακα.

Η βοήθεια που φτάνει σήμερα στη Γάζα δεν αρκεί, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Τουλάχιστον 576.000 άνθρωποι, το ένα τέταρτο του πληθυσμού στη Γάζα, βρίσκονται στα πρόθυρα του λιμού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο Ντέιβιντ Ντέτουλα, απόστρατος πτέραρχος που κάποτε ήταν ο διοικητής της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στο βόρειο Ιράκ, είπε νωρίτερα ότι οι αεροπορικές ρίψεις είναι κάτι που οι αμερικανικές δυνάμεις μπορούν να εκτελέσουν αποτελεσματικά. «Είναι κάτι εντός του πλαισίου της αποστολής τους», σχολίασε μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. «Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, όμως τίποτα δεν είναι ανυπέρβλητο», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

