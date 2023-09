Ο Τζο Μπάιντεν εκνεύρισε τον Λούλα επειδή δεν τον χαιρέτησε - Δείτε βίντεο Κόσμος 17:34, 21.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στο τέλος της ομιλίας ο Τζο Μπάιντεν αποχώρησε χωρίς να χαιρετίσει τον Βραζιλιάνο πρόεδρο