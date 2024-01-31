Λογαριασμός
Βραζιλία: Fitness influencer βρέθηκε νεκρή σε πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι των γονιών της

Την 30χρονη αθλήτρια boddybuilding σκότωσε πάνω σε καυγά ο σύζυγός της

Debora Michels

Τραγικό τέλος είχε η 30χρονη δημοφιλής fitness influencer Debora Michels από την Βραζιλια, η οποία δολοφονήθηκε  από τον άνδρα της κατά τη διάρκεια καυγά. 

Το ζευγάρι – bodybuilders και οι δύο - ήταν παντρεμένο 10 χρόνια. 

Μάλιστα, ο 50χρονος Alexander Gunsch μετέφερε και πέταξε το πτώμα της γυναίκας του σε πεζοδρόμιο, έξω από το σπίτι των γονιών της στην πόλη Montenegro,  στη νότια πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ. 

Η σορός της Michels εντοπίστηκε στο πεζοδρόμιο τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Ιανουαρίου, τυλιγμένη σε κόκκινο ύφασμα..

¨Όπως είπε στην αστυνομία ο δράστης,πάνω στον τσακωμό που είχαν, την άρπαξε από τον λαιμό, την σήκωσε στον άερα και την πέταξε πάνω σε μία ντουλάπα. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της. και ξεκίνησε για να την πάει στο νοσοκομείο. 

Όταν όμως συνειδητοποίησε ότι ήταν νεκρή, τρόμαξε και την πέταξε στο πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι των γονιών της.

Ο Gunsch ομολόγησε τον φόνο μετά από την ύπαρξη υλικού από κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας, που κατέγραψαν τη στιγμή που ο ύποπτος έβγαλε το πτώμα της Deby από το αυτοκίνητό του και το πέταξε στο πεζοδρόμιο.

