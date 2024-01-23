Βραζιλία: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ με 1.161 φυσικές καταστροφές μέσα σε ένα έτος

Η Βραζιλία κατέγραψε το 2023 περισσότερες από 1.000 φυσικές καταστροφές, δηλαδή περισσότερες από τρεις ημερησίως, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά και συνδέεται ευθέως με την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Το Εθνικό Κέντρο Παρακολούθησης Φυσικών Καταστροφών (Cemaden) κατέγραψε 1.161 τέτοια φαινόμενα, ιδίως πλημμύρες και κατολισθήσεις, την περασμένη χρονιά. Είναι ο υψηλότερος αριθμός που έχει αναφερθεί από το 2011, όταν άρχισαν να τηρούνται αρχεία. Σύμφωνα με αυτήν τη δημόσια υπηρεσία, από φαινόμενα που συνδέονται με ακραίες βροχοπτώσεις σκοτώθηκαν 132 άνθρωποι και περισσότεροι από 9.000 τραυματίστηκαν ενώ τουλάχιστον 74.000 έμειναν άστεγοι.

Εκτιμάται ότι το ύψος των υλικών καταστροφών φτάνει τα 5 δισ. ρεάλ (περίπου 925 εκατ. ευρώ).

«Οι κλιματικές αλλαγές είχαν άμεση επίπτωση στην αύξηση της συχνότητας και της έκτασης των καταστροφών», εξήγησε ο Φρανσίσκο Ελισέου Ακίνο, κλιματολόγος στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ. Η κατάσταση αυτή συνδέεται, όπως είπε, και με το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο. «Βιώσαμε μια χρονιά με ρεκόρ (υψηλών) θερμοκρασιών, με κύματα καύσωνα, με προβλήματα ξηρασίας και βροχές που προκαλούν πλημμύρες», πρόσθεσε.

Ο Ακίνο υπενθύμισε ότι στις καταστροφικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από έναν κυκλώνα, τον Σεπτέμβριο, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 50 άνθρωποι. Άλλοι 60 σκοτώθηκαν από κατολισθήσεις στην Πολιτεία του Σάο Πάουλο τον Φεβρουάριο. Αντιθέτως, σε άλλες περιοχές, όπως στην Αμαζονία, καταγράφηκε ξηρασία ιστορικών διαστάσεων.

Στις αρχές αυτού του έτους σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι από τις πλημμύρες στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Το 2023 ήταν η πιο θερμή χρονιά στην ιστορία του πλανήτη, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

