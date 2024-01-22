Κάτι πρωτοφανές από το 1945: για να προστατευθούν τα δελφίνια, τα περισσότερα γαλλικά και ξένα αλιευτικά οφείλουν να παραμείνουν από σήμερα στις αποβάθρες μέσα στον Κόλπο της Γασκώνης.

Στα ανοικτά μιας εκτεταμένης ζώνης των γαλλικών ακτών του Ατλαντικού, από τη Βρετάνη, στη βορειοδυτική Γαλλία, μέχρι τα σύνορα της Ισπανίας προς νότο, η παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου αφορά όλα τα αλιευτικά, γαλλικά ή ξένα, άνω των οκτώ μέτρων, καθώς και ορισμένες τεχνικές αλιείας.

Συνολικά 450 γαλλικά αλιευτικά πρόκειται να παραμείνουν στις αποβάθρες.

Η παύση ενός μηνός κηρύχθηκε αφού το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο είχαν προσφύγει περιβαλλοντικές ενώσεις, ζήτησε από τη γαλλική κυβέρνηση να αναλάβει δράση για να μειώσει τους θανάτους αυτών των μικρών θαλάσσιων θηλαστικών που πιάνονται στα δίχτυα.

Το μέτρο πρόκειται να επαναληφθεί τους χειμώνες του 2025 και του 2026 για να προστατευθούν τα δελφίνια.

Ο CIEM, ο διεθνής επιστημονικός οργανισμός αναφοράς, υπολογίζει σε περίπου 9.000 τον αριθμό των δελφινιών που χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους επειδή πιάνονται σε δίχτυα στη γαλλική ακτή του Ατλαντικού. Το επίπεδο των θανάτων, που θεωρείται βιώσιμο για το είδος, είναι οι 4.900 θάνατοι το πολύ.

Ο οργανισμός συνιστά παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για τρεις μήνες το χειμώνα και για τουλάχιστον ένα μήνα το καλοκαίρι, περιόδους κατά τις οποίες κορυφώνεται η θνησιμότητα των δελφινιών.

Ανησυχία στον κλάδο παρά τις ανακοινωθείσες δημόσιες αρωγές

Ο Σερζ Λαρζαμπάλ, υπεύθυνος μιας επιτροπής αλιέων της νοτιοδυτικής Γαλλίας, εκτιμά πάντως ότι η απαγόρευση που ανακοινώθηκε είναι «σε πλήρη δυσανολογία σε σχέση με το μικρό κίνδυνο που αποτελούν (οι αλειείς) για τα θαλάσσια θηλαστικά».

«Το Συμβούλιο της Επικρατείας αδιαφορεί, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις επίσης, για όλη τη δουλειά που κάνουμε επί έξι μήνες με τους επαγγελματίες για να τους πείσουμε να εξοπλισθούν με κάμερες, με μέσα αποτροπής και συλλογής δεδομένων ώστε να περιορίσουν τον αριθμό των δελφινιών που πιάνονται κατά λάθος στα δίχτυα», συνεχίζει.



Για να αντισταθμίσει τη ζημιά για τους αλιείς, ο γάλλος υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Κριστόφ Μπεσί υποσχέθηκε την Παρασκευή ότι οι αποζημιώσεις «θα κυμανθούν από 80% έως 85% του τζίρου για όλα τα πλοία» στα οποία αφορά η απαγόρευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

