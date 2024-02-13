Στα νιάτα του ήταν ένας από τους σπουδαιότερος καταδύτες της Ασίας και ο καλύτερος στο Ιράν.

Σήμερα, με έναν αιώνα ζωής στην πλάτη, ο Τάγκι Ασκάρ συνεχίζει να κάνει βουτιές σε αγώνες πρωταθλήματος και πρόσφατα δεν δίστασε να ταξιδέψει μέχρι την Ντόχα όπου διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου.

Για ακόμη μια φορά στάθηκε στην εξέδρα και από ύψος ενός μέτρου έκανε βουτιά κερδίζοντας τα χειροκροτήματα όσων βρίσκονταν στις εξέδρες.

Ο ίδιος συγκινημένος δήλωσε: «Όταν αγωνιζόμουν σε εθνικό επίπεδο, το τελευταίο πρωτάθλημα που συμμετείχα ήταν όταν ήμουν 41 ετών» είπε ο 100χρονος και συνέχισε: «Πάντα αγαπούσα τις καταδύσεις από τότε που ήμουν έφηβος μέχρι σήμερα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει από το 1951 έως τώρα, εκτός από την απόδοσή μου».

Celebrating a century of dedication and hard work! 💪



Taghi Asgari, the incredible 100-year-old competitor from Iran, showcased his skills at the World Aquatics Championships. 🏊 Experience the inspiring dive that captivated fans.



— World Aquatics Championships Doha 2024 (@AquaDoha24) February 9, 2024

Πηγή: skai.gr

