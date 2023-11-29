Τραγικό θάνατο βρήκε στη Βραζιλία μια γυναίκα, η 37χρονη Τζούλια ντε Αλμπουκέρκε Βιολάτο, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.



Σύμφωνα με την Daily Mail, το δυστύχημα συνέβη στις 17 Νοεμβρίου στην Μπραζίλια, την πρωτεύουσα της Βραζιλίας. Η άτυχη γυναίκα εκτοξεύτηκε από το λεωφορείο έπειτα από την πρόσκρουση και έπεσε στις ράγες, με αποτέλεσμα να διαμελιστεί από το τρένο.

Στο βίντεο ακούγεται η κόρνα του τρένου, που κινείται γρήγορα, να χτυπά, ενώ το λεωφορείο διασχίζει αργά τις σιδηροδρομικές γραμμές.



Πηγή: skai.gr

