Ένας 15χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του σε σχολείο της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ όταν μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από επίθεση 14χρονου συμμαθητή του.

Συγκεκριμένα, οι δύο μαθητές αλληλομαχαιρώθηκαν τη Δευτέρα στο λύκειο Southeast Raleigh Magnet και ο 15χρονος μαθητής πέθανε αργότερα από τα τραύματά του, ενώ ένας ακόμη 16χρονος μαθητής, παρέμεινε στο νοσοκομείο με τραύματα απειλητικά για τη ζωή του, μεταδίδει το ABC7 Chicago.

Βίντεο από κινητά τηλέφωνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραφαν έναν καυγά που ξέσπασε και στη συνέχεια, λίγα λεπτά αργότερα, δύο μαθητές μαχαιρώθηκαν.

Η επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, Εστέλα Πάτερσον, έκανε λόγο για καυγά πριν από το μαχαίρωμα.

«Πολλοί άνθρωποι ούρλιαζαν και έκλαιγαν»

Η Ντανιέλα Φόρτιν μίλησε για τη σοκαριστική εμπειρία στο μάθημα της γυμναστικής την πρώτη μέρα της επιστροφής της από τις διακοπές των Ευχαριστιών. «Πολλοί άνθρωποι ούρλιαζαν και έκλαιγαν», δήλωσε.

«Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι γύρω του και ανησυχούσαν πολύ γι’ αυτόν και ήταν πολύ τρομακτικό», είπε η Φόρτιν για τον μαθητή που αργότερα πέθανε. «Μια πολύ τραυματική εμπειρία, υπήρχαν βίντεο με όσα συνέβησαν… Ήταν τόσο λυπηρό να βλέπω όλα τα βίντεο».

Τα βίντεο αυτά θα αποτελέσουν αποδεικτικά στοιχεία για την αστυνομία.

