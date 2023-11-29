Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκανε γνωστό χθες πως καταβάλει προσπάθεια προκειμένου η ανακωχή ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και παρατάθηκε για 48 ώρες, να διαρκέσει περισσότερο.

Η παύση των επιχειρήσεων, που αρχικά προβλεπόταν να διαρκέσει τέσσερις ημέρες, δεν είναι ξεκάθαρο αν θα κατορθωθεί να παραταθεί κι άλλο, αναγνώρισε πάντως η Ουάσιγκτον.

«Ξέρετε πως τασσόμαστε υπέρ και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας σε δημοσιογράφους χθες.

«Θέλουμε να δούμε ελεύθερους όλους τους ομήρους», είπε ο Τζον Κέρμπι. «Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι αυτές οι παύσεις, χρειάζεται να κάνεις παύσεις για να βγάλεις τους ομήρους (...) αυτά πάνε μαζί».

«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ, το Κατάρ και την Αίγυπτο ώστε να δούμε αν μπορούμε να παρατείνουμε κι άλλο» την ανακωχή, συμπλήρωσε.

Μετά την παράτασή της, η ισχύς της ανακωχής εκπνέει αύριο Πέμπτη στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο κ. Κέρμπι εξέφρασε εξάλλου την ελπίδα πως θα αφεθούν ελεύθεροι κι άλλοι όμηροι που είναι πολίτες των ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής, 4χρονο κοριτσάκι, που σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση έχασε τους γονείς του, σκοτώθηκαν μπροστά στα μάτια του, αφέθηκε ελεύθερο, ενώ πριν από τη συμφωνία είχαν αφεθεί ελεύθερες από τη Χαμάς δυο γυναίκες με αμερικανική υπηκοότητα.

Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι ανάμεσα στους ομήρους που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς παραμένουν δυο γυναίκες με αμερικανική υπηκοότητα. Άλλοι 7 Αμερικανοί αγνοούνται, ωστόσο δεν είναι σαφές αν είναι όμηροι.

«Δεν έχουμε καμιά ένδειξη πως η Χαμάς προσπαθεί να παίξει κάποιο παιχνίδι με τους Αμερικανούς», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

«Νομίζω πως είναι σημαντικό να θυμόμαστε ένα-δυο πράγματα. Πρώτο, ο αριθμός των Αμερικανών είναι μικρός. Κι ο αριθμός των Αμερικανών που θα μπορούσαν να αφεθούν ελεύθεροι», δηλαδή «των γυναικών και των παιδιών», είναι «ακόμα μικρότερος», εξήγησε ο κ. Κέρμπι.

Μέχρι χθες αφέθηκαν ελεύθεροι 81 όμηροι της Χαμάς, ανάμεσά τους 61 ισραηλινοί υπήκοοι, και σε αντάλλαγμα αποφυλακίστηκαν 180 Παλαιστίνιοι οι οποίοι κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές.



Το Ισραήλ έλαβε από τη Χαμάς κατάλογο των ομήρων που θα απελευθερωθούν σήμερα



Οι ισραηλινές αρχές παρέλαβαν νέο κατάλογο ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης.

Δεν έχει γίνει σαφές πόσοι είναι οι όμηροι που θα απελευθερωθούν εντός της ημέρας, πάντως οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί, σύμφωνα με την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Times of Israel, που επικαλέστηκε τις υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Πρόκειται για την έκτη ομάδα ομήρων που θα απελευθερωθούν αφότου τέθηκε σε ισχύ ανακωχή ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα την Παρασκευή. Μέχρι τώρα έχουν αφεθεί ελεύθεροι 81 όμηροι —οι 60 εντός του πλαισίου της συμφωνίας των μερών η οποία κλείστηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ και με υποστήριξη της Αιγύπτου και των ΗΠΑ— και σε αντάλλαγμα έχουν αποφυλακιστεί 180 Παλαιστίνιοι οι οποίοι κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

