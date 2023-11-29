Η Ουκρανία λέει πως κατέστρεψε 21 drones και 2 πυραύλους της Ρωσίας

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 21 drones και τρεις πυραύλους κρουζ εναντίον της Ουκρανίας τη νύχτα, ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σήμερα, προσθέτοντας πως όλα τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και οι δύο από τους τρεις πυραύλους καταστράφηκαν προτού φθάσουν στους στόχους τους.

Τα drones, που ήταν Shahed ιρανικής κατασκευής κατά την ουκρανική ΠΑ, κατευθύνονταν στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, ενώ οι πύραυλοι προς νότιους τομείς της Ουκρανίας.

Στη δυτική περιφέρεια Χμελνίτσκι βρίσκεται ιδίως αεροπορική βάση.

Αν και δεν καταρρίφθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα, ούτε ο τρίτος ρωσικός πύραυλος έφθασε στον στόχο, διαβεβαίωσε η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή θύματα από τα συντρίμμια, πάντα κατά την ουκρανική αεροπορία.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως φρεγάτα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας εκτόξευσε τέσσερις πυραύλους κρουζ τύπου Καλίμπρ εναντίον ουκρανικών στρατιωτικών υποδομών. Δεν έκανε σαφές ωστόσο πότε.

Κατά το ουκρανικό ΠΝ, οι τρεις πύραυλοι κρουζ εκτοξεύθηκαν από την περιφέρεια της Χερσώνας, που βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα και βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από τα πρώτα στάδια του πολέμου, που ξέσπασε πριν από 21 και πλέον μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

