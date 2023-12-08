Η κυβερνητική πλειοψηφία του βουλγαρικού κοινοβουλίου συμφώνησε να παραχωρήσει στην Ουκρανία τον βουλγαρικό εναέριο χώρο για την εκπαίδευση αεροσκαφών F-16, σύμφωνα με σχέδιο απόφασης που πρότειναν οι ηγέτες των τριών σχηματισμών που υποστηρίζουν την κυβέρνηση.

Ένα από τα οκτώ σημεία του σχεδίου απόφασης που πρότειναν οι ηγέτες των τριών κομμάτων της κυβέρνησης – του συνασπισμού PP-DB, GERB και DPS – περιλαμβάνει: «Η κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η Βουλγαρία θα συμμετάσχει και θα συνεισφέρει ανάλογα με τις δυνατότητές της στον συνασπισμό χωρών για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας να χρησιμοποιεί αεροσκάφη F-16, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής κοινών ασκήσεων και της χρήσης του εναέριου χώρου της χώρας».

Η υποστήριξή τους σημαίνει ότι το σχέδιο απόφασης θα περάσει χωρίς προβλήματα, παρά την αναμενόμενη αντίσταση από το φιλορωσικό Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Vazrazhdane, το οποίο πρόσφατα ζήτησε ακόμη και ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Νικολάι Ντένκοφ.

Στο σκεπτικό τους περιλαμβάνεται και η θέση της κυβέρνησης για την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Μια άλλη πρόταση στο σχέδιο απόφασης προβλέπει ότι το Συμβούλιο Υπουργών θα πρέπει να διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις των συμμάχων του ΝΑΤΟ για την ανάπτυξη συμμαχικών αντιαεροπορικών και παράκτιων πυραυλικών συστημάτων κατά πλοίων για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Βουλγαρίας.

Η απόφαση ορίζει επίσης ότι η Βουλγαρία θα παράσχει στην Ουκρανία «ελαττωματικά, εκτός παραγγελίας ή υπεράριθμα φορητά αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα και αντιαεροπορικούς πυραύλους διαφόρων τύπων».

Το σχέδιο απόφασης υποχρεώνει την κυβέρνηση να ζητήσει αποζημίωση για το κόστος αυτό από το Ευρωπαϊκό Μέσο για την Ειρήνη, καθώς και από άλλα ταμεία.

Προτείνεται επίσης να επιτραπεί σε έως τέσσερις λόχους πεζικού ή μηχανοκίνητους λόχους του ουκρανικού στρατού, έως 160 στρατιώτες, να διαμένουν στο βουλγαρικό έδαφος ετησίως για να υποβληθούν σε εκπαίδευση μάχης.

