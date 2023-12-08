Η Μαρίν Λεπέν θα δικαστεί για υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν θα δικαστεί μαζί με άλλους 27 κατηγορούμενους για υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία του Παρισιού, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης. Η Λεπέν και το κόμμα της αρνούνται τις κατηγορίες.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που θα καθίσουν στο εδώλιο είναι η Μαρίν Λεπέν και ο πατέρας της, Ζαν-Μαρί.

Μια προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία έχει ορισθεί στις 27 Μαρτίου και θα ακολουθήσει η δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Στόχος της έρευνας που ξεκίνησε το 2016 ήταν να εξακριβωθεί εάν το επονομαζόμενο τότε «Εθνικό Μέτωπο» είχε χρησιμοποιήσει κονδύλια που προορίζονταν για βοηθούς ευρωβουλευτών προκειμένου να πληρώσει υπαλλήλους του κόμματος.

Στους ευρωβουλευτές διατίθενται κεφάλαια για την κάλυψη δαπανών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τους βοηθούς τους, αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση τους για κομματικά έξοδα.

«Αμφισβητούμε επισήμως τις κατηγορίες σε βάρος των ευρωβουλευτών μας και των βοηθών τους», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ακροδεξιό κόμμα της Λεπέν, ο Εθνικός Συναγερμός (RN). Υπογραμμίζεται επίσης ότι η Μαρίν Λεπέν δεν διέπραξε αδίκημα και ότι δεν υπήρξαν παρατυπίες σε ό,τι αφορά την απασχόληση κοινοβουλευτικών βοηθών, βάσει τόσο των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και της γαλλικής νομοθεσίας.

Επικεφαλής του RN μέχρι το 2021, η Μαρίν Λεπέν διεκδίκησε την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2017 και του 2022, ενώ ενδέχεται να θέσει ξανά υποψηφιότητα το 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

