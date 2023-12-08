Οι Ρώσοι στρατιώτες διέλυσαν εντελώς την ιδέα ότι ο δυτικός στρατιωτικός εξοπλισμός είναι άτρωτος κατά τη διάρκεια της "ειδικής επιχείρησης" (πόλεμος στην Ουκρανία) δήλωσε την Παρασκευή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια τελετή αφιερωμένη στην Ημέρα των Ηρώων της Πατρίδας.

Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους παρασημοφόρησε στρατιώτες με τα χρυσά αστέρια του Ήρωα της Ρωσίας. "Πρόκειται για ανθρώπους από τις πιο διαφορετικές περιοχές της χώρας μας - από την Καρελία μέχρι την Περιφέρεια Πριμόρσκι, άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων όλοι τους, ώμο με ώμο, υπερασπιζόμενοι την κοινή, ενωμένη πατρίδα. Ενήργησαν γενναία και θαρραλέα ως μέρος των ομάδων επίθεσης, διοικητές - ανάμεσά τους πολύ νέοι άνθρωποι - έδειξαν το θάρρος τους, μερικές φορές παρά τις πληγές τους, οδήγησαν τις μονάδες τους, κατέστρεψαν άρματα μάχης, άλλα τεθωρακισμένα οχήματα, συστήματα πυροβολικού του εχθρού, συμπεριλαμβανομένων και δυτικής παραγωγής. Διέλυσαν εντελώς τον μύθο για το άτρωτό τους", είπε ο Πούτιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι τιμήθηκαν "με επιτυχία και επιδέξια χρησιμοποίησαν σύγχρονες τεχνολογίες, μη επανδρωμένα εναέρια σκάφη, διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να διασώσουν και να εκκενώσουν τραυματισμένους συντρόφους" για να εκπληρώσουν τις αποστολές τους. "Όλοι όσοι λαμβάνουν το παράσημο σήμερα επέδειξαν εξαιρετική γενναιότητα. Σας ευχαριστώ για την υπηρεσία σας στη χώρα σας", κατέληξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

