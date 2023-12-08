Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προέτρεψε σήμερα τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να ανοίξει ένα δεύτερο σημείο διέλευσης, στο Κέρεμ Σαλόμ, για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία έχει «επειγόντως ανάγκη» ο πληθυσμός του παλαιστινιακού θύλακα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα οι δύο ηγέτες, ο Μακρόν «υπενθύμισε την ανάγκη προστασίας των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και υπογράμμισε τη σημασία της επίτευξης εκεχειρίας διαρκείας», αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη γαλλική προεδρία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου την ανάγκη να λάβει μέτρα για να σταματήσει τις επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, τουλάχιστον 264 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό ή εβραίους εποίκους, σύμφωνα με απολογισμό της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το Σάββατο, ο γάλλος πρόεδρος τόνισε πως πρέπει «να διπλασιαστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας διαρκείας» μετά την κατάρρευση της προηγούμενης, προειδοποιώντας το Ισραήλ ότι εάν επιμείνει στον στόχο της «ολοκληρωτικής καταστροφής της Χαμάς» τότε ο πόλεμος ενδέχεται να διαρκέσει 10 χρόνια.

Ο Μακρόν επανέλαβε την αλληλεγγύη της Γαλλίας στον αγώνα του Ισραήλ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και υπογράμμισε πως ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων γάλλων υπηκόων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.