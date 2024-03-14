«Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, όταν λαμβάνει μια τέτοια απόφαση, δεσμεύεται από τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης», τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για το κράτος δικαίου Κρίστιαν Βίγκαν, ερωτηθείς για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υποβάλει μήνυση για την έγκριση να αποδεσμευτούν ευρωπαϊκά κονδύλια προς την Βουδαπέστη.

Ο κ. Βίγκαν σημείωσε ότι «η Ουγγαρία είχε υποβάλει όλα τα στοιχεία που είχε ζητήσει η Επιτροπή για να αποδείξει την ανεξαρτησία του δικαστικού της σώματος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είχε νομική υποχρέωση να εκδώσει αυτήν την απόφαση». Τέλος, ανέφερε ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι ενήργησε σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ και θα υπερασπιστεί την απόφασή της ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

