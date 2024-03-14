«Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, όταν λαμβάνει μια τέτοια απόφαση, δεσμεύεται από τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης», τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για το κράτος δικαίου Κρίστιαν Βίγκαν, ερωτηθείς για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υποβάλει μήνυση για την έγκριση να αποδεσμευτούν ευρωπαϊκά κονδύλια προς την Βουδαπέστη.
Ο κ. Βίγκαν σημείωσε ότι «η Ουγγαρία είχε υποβάλει όλα τα στοιχεία που είχε ζητήσει η Επιτροπή για να αποδείξει την ανεξαρτησία του δικαστικού της σώματος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είχε νομική υποχρέωση να εκδώσει αυτήν την απόφαση». Τέλος, ανέφερε ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι ενήργησε σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ και θα υπερασπιστεί την απόφασή της ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.