Βόρεια Μακεδονία: Το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα, το DUI, χάνει μία έδρα

Το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του οποίου ηγείται ο Αλί Αχμέτι, απώλεσε μία έδρα στις επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές σε επτά εκλογικά τμήματα της χώρας που διεξήχθησαν χθες Τετάρτη.

Την έδρα που απώλεσε το DUI κερδίζει ο συνασπισμός τεσσάρων αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων με την επωνυμία «Αξίζει», γνωστοποίησε η Εθνική Εκλογική Επιτροπή της Βόρειας Μακεδονίας.

Η επαναληπτική ψηφοφορία σε επτά εκλογικά τμήματα διεξήχθη ύστερα από σχετική απόφαση του εκλογοδικείου της χώρας, λόγω παρατυπιών που σημειώθηκαν σε αυτά στις βουλευτικές εκλογές της 8ης Μαΐου.

Πλέον, μετά την επαναληπτική ψηφοφορία, το DUI έχει 18 έδρες (όσες και το απερχόμενο κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα -SDSM-), ενώ ο συνασπισμός «Aξίζει» κερδίζει μία έδρα και φθάνει τις 14.

Το δεξιό VMRO-DPMNE παραμένει στις 58 έδρες, ενώ από έξι έδρες έχουν εξασφαλίσει το εθνικιστικό, φιλορωσικό κόμμα «Αριστερά» και το νεοσύστατο κόμμα «Ξέρω» του δημάρχου του Κουμάνοβο, Μάξιμ Ντιμιτρίεφσκι.

Η Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας απαρτίζεται από 120 έδρες.

Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον αλβανικό συνασπισμό «Αξίζει» για τον σχηματισμό κυβέρνησης, κάτι που προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις του DUI, το οποίο υποστηρίζει ότι ως πρώτο, μεταξύ των αλβανικών κομμάτων, πρέπει αυτό να συμμετέχει στη νέα κυβέρνηση και όχι ο αντιπολιτευόμενος αλβανικός συνασπισμός. Σε όλες τις κυβερνήσεις της Βόρειας Μακεδονίας συμμετέχει πάντοτε ένα αλβανικό κόμμα, μεταξύ άλλων και για τη διατήρηση των εύθραυστων διεθνοτικών ισορροπιών στη χώρα. Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της χώρας.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το DUI, το οποίο τα τελευταία 20 χρόνια συμμετέχει σε όλες τις κυβερνήσεις συνασπισμού της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

