«Ο Θεός υπάρχει, ξεφορτώνεται τους μουλάδες». Το γαλλικό σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo αναφέρεται στον θάνατο του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, και προκαλεί αντιδράσεις, όπως εκείνο μόνο ξέρει.



Στο εξώφυλλο, εμφανίζεται ένα τεράστιο χέρι (του Θεού) από τα σύννεφα, που καταστρέφει το ελικόπτερο του Ραϊσί και τον σκοτώνει.



Το προκλητικό εξώφυλλο αναμένεται να προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, όχι μόνο από τους Ιρανούς, αλλά από όλους τους μουσουλμάνους ανεξαρτήτως δόγματος.



Μάλιστα, σε ένα άλλο σκίτσο το Charlie Hebdo συνεχίζει την ανελέητη κριτική στην Τεχεράνη, απεικονίζοντας μία γυναίκα χωρίς την ισλαμική μαντίλα, που είναι υποχρεωτική στο Ιράν, να φοράει σκουλαρίκια-ελικόπτερα, και με τίτλο «Ιράν: Γυναίκα, ζωή, ελευθερία, ελικόπτερο» (οι δύο τελευταίες λέξεις κάνουν ρίμα).

