ΗΠΑ: Ανεστάλη προσωρινά η πώληση σε δημοπρασία της έπαυλης του Έλβις Πρίσλεϊ

Η εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ κατάφερε σήμερα να μπλοκάρει προσωρινά την πώληση σε δημοπρασία της «Graceland», της παγκοσμίου φήμης έπαυλης στο Μέμφις των ΗΠΑ, έναν χρόνο μετά τη διαμάχη που ξέσπασε γύρω από τη διαθήκη της κόρης του «βασιλιά» του ροκ εν ρολ.

Δικαστής του Τενεσί διέταξε την αναστολή της δημοπρασίας, κάνοντας δεκτό το αίτημα της Ράιλι Κίοου, εγγονής του Έλβις και της Πρισίλα Πρίσλεϊ, και κόρης της Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ.

Η δημοπρασία είχε προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη, αλλά η Ράιλι Κίοου κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Την πώληση της έπαυλης «Graceland», η οποία έχει μετατραπεί σε μουσείο και χώρο προσκυνήματος για τους θαυμαστές του «βασιλιά» Έλβις, είχε ζητήσει η εταιρεία Naussany Investments & Private Lending, παρουσιάζοντας έγγραφα σύμφωνα με τα οποία η Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ την είχε βάλει υποθήκη για δάνειο ύψους 3,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, η 34χρονη Ράιλι Κίοου κατήγγειλε ότι τα έγγραφα είναι πλαστά.

Ο δικαστής ανέστειλε τη δημοπρασία μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη για τη γνησιότητα των εγγράφων.

Την ετυμηγορία χαιρέτισε η Elvis Presley Enterprises Inc., η οποία διαχειρίζεται την έπαυλη: «Η Graceland θα συνεχίσει, όπως εδώ και 42 χρόνια, να διασφαλίζει ότι οι θαυμαστές του Έλβις από όλον τον κόσμο θα απολαμβάνουν μια κορυφαία εμπειρία όταν επισκέπτονται αυτό το εμβληματικό σπίτι».

Στις 16 Αυγούστου 1977 ο διάσημος τραγουδιστής εντοπίστηκε εκεί χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σε ηλικία μόλις 42 ετών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.