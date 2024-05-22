Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε ότι άλλοι δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από πυρά του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ως εκ τούτου, επισημαίνει πως από το πρωί της Τρίτης 10 Παλαιστίνιοι έχουν βρει τον θάνατο και 25 έχουν τραυματιστεί κατά τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Τζενίν. Συνολικά, από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, 516 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις ή εβραίους εποίκους.

Ο παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μούσταφα υπογράμμισε για ακόμη μια φορά σήμερα τον κίνδυνο κλιμάκωσης των επιθέσεων στη Δυτική Όχθη τόσο από τον ισραηλινό στρατό όσο και από τους εποίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

