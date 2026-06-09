Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ολοκλήρωσε μια διήμερη επίσκεψη στην Πιονγιάνγκ, το πρώτο επίσημο ταξίδι του στη Βόρεια Κορέα από το 2019.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έκανε ό,τι μπορούσε για να εντυπωσιάσει τον Σι όταν έφτασε τη Δευτέρα, από υποδοχή στο κόκκινο χαλί μέχρι περίτεχνες ακροβατικές παραστάσεις.

Ενώ δεν προέκυψαν συγκεκριμένες συμφωνίες από το ταξίδι, η σημασία του αναγνωρίστηκε από τον Κιμ, ο οποίος δήλωσε ότι η επιλογή της Πιονγιάνγκ από τον Σι για την πρώτη του κρατική επίσκεψη φέτος έδειξε την «ύψιστη σημασία» που δίνεται στις διμερείς σχέσεις, ανέφερε δημοσίευμα του κρατικού ειδησεογραφικού πρακτορείου KCNA.

Το ταξίδι έρχεται επίσης καθώς το Πεκίνο προσπαθεί να επαναφέρει πιο κοντά στη σφαίρα επιρροής του τον στρατηγικά ζωτικό αλλά βαθιά απρόβλεπτο εταίρο του που έχει προσεγγίσει περισσότερο τη Ρωσία.

Σε ένα βραδινό συμπόσιο τη Δευτέρα, ο Σι επαίνεσε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, λέγοντας ότι η Κίνα και η Βόρεια Κορέα «συνδέονται με όρη και ποταμούς και μοιράζονται ένα κοινό πεπρωμένο», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο Xinhua.

Chinese President Xi Jinping and North Korean leader Kim Jong Un met on Monday at a rare summit in Pyongyang, North Korea.



The visit, Kim said, “clearly demonstrates how unbreakable” the North Korean-China relationship is. pic.twitter.com/bOZ2zfKBOe — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 8, 2026

Ο Κιμ συμφώνησε, λέγοντας ότι η Βόρεια Κορέα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη φιλία της με την Κίνα ως ύψιστη προτεραιότητα και επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στην αρχή «Μία Κίνα» του Πεκίνου.

Η επίσκεψη αποτελεί υπενθύμιση της δύναμης της φιλίας τους, ακόμη και εν μέσω «αναταραχών στις διεθνείς υποθέσεις», φέρεται να είπε ο Κιμ σύμφωνα με το BBC.

Ο Σι πρόσθεσε ότι είχε καταλήξει σε «σημαντική συναίνεση» με τον Κιμ για να «κατανοήσει την τάση των καιρών» και να εμβαθύνει τόσο τις ανταλλαγές υψηλού επιπέδου όσο και τους δεσμούς μεταξύ των λαών.

Οι δύο ηγέτες σημείωσαν επίσης ότι φέτος συμπληρώνονται 65 χρόνια από το αμυντικό σύμφωνο της Κίνας και της Βόρειας Κορέας - το μόνο που έχει συνάψει η Κίνα με οποιαδήποτε χώρα.

Recepción épica para Xi Jinping en Pyongyang



El Presidente chino fue recibido con todos los honores de Estado: alfombra roja, guardia militar completa, multitudes y Kim Jong-un esperándolo personalmente.



Una bienvenida calurosa y de alto nivel que deja claro el fortalecimiento… pic.twitter.com/dvMnNMfHPh — China en Español (@ChinaEnEsp) June 8, 2026

Η Κίνα είναι ο σημαντικότερος πολιτικός και οικονομικός εταίρος της Βόρειας Κορέας και μια σανίδα σωτηρίας ενόψει των αυστηρών διεθνών κυρώσεων για το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της.

Παρά την εξάρτηση της Βόρειας Κορέας από την Κίνα και τη θέση της ως κατώτερου εταίρου στη συμμαχία, αυτή την εβδομάδα ο Κιμ φάνηκε να πετυχαίνει τον στόχο του σε τουλάχιστον ένα βασικό ζήτημα.

Οι συζητήσεις σχετικά με την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας απουσίαζαν από τις ανακοινώσεις των κρατικών μέσων ενημέρωσης για τις συνομιλίες της Δευτέρας - αν και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη.

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει μετριάσει σημαντικά τις εκκλήσεις της για αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου και έχει αποφύγει να την αναφέρει δημόσια.

Πηγή: skai.gr

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