Ο Κιρ Στάρμερ αναζητά συμμάχους και ετοιμάζεται για τη μάχη ηγεσίας απέναντι στον Μπέρναμ

Λονδίνο, Ιωάννης Χανιωτάκης

Αποφασισμένος να υπερασπιστεί τη θέση του απέναντι στον Άντι Μπέρναμ εμφανίζεται για την ώρα ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σε περίπτωση που ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ κερδίσει τις επαναληπτικές εκλογές της επόμενης εβδομάδας στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ.

Τη Δευτέρα, ο Στάρμερ συγκέντρωσε δεκάδες μέλη της κυβέρνησης στη Ντάουνινγκ Στριτ, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει την υποστήριξή τους σε μια ενδεχόμενη μάχη ηγεσίας, επιμένοντας ότι μπορεί να επικρατήσει του εσωκομματικού του αντιπάλου.

Σύμφωνα με συμμάχους του πρωθυπουργού, είχε διαδοχικές συναντήσεις με δύο ομάδες υφυπουργών. Μια πηγή από τη Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε στους Financial Times ότι στο σύνολό τους οι παρευρισκόμενοι ήταν δεκάδες, με στόχο να αξιολογηθεί πόσοι θα μπορούσαν να στηρίξουν τον Στάρμερ.

«Αν υπάρξει εσωκομματική αναμέτρηση, τότε θα τη δώσω. Δεν πρόκειται να αποχωρήσω. Θα παλέψω για να κερδίσω. Θα μπω στη μάχη με στόχο τη νίκη», είπε ο Στάρμερ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του BBC Νικ Γουάτ.

Ωστόσο πολλοί εντός της βρετανικής κυβέρνησης εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός δεν διαθέτει την απαραίτητη στήριξη για να αποτρέψει μια προσπάθεια ανατροπής από τον Μπέρναμ.

Όπως σημειώνουν, οι προηγούμενες προσπάθειες του Στάρμερ να προσεγγίσει φιλικά τα κυβερνητικά στελέχη δεν είχαν πάντα την επιθυμητή κατάληξη.

Ο Στάρμερ ελπίζει ότι οι υφυπουργοί, πολλοί από τους οποίους υπηρετούν στην πρώτη τους κυβερνητική θέση, θα παραμείνουν στο πλευρό του. Αναλυτές εκτιμούν όμως ότι αν ο Μπέρναμ αρχίσει να φαντάζει ως ο επόμενος πρωθυπουργός, η αφοσίωσή τους θα δοκιμαστεί.

Δημοσκόπηση της εταιρείας YouGov μεταξύ των μελών του Εργατικού Κόμματος τον περασμένο μήνα έδειξε ότι το 59% θα υποστήριζε τον Μπέρναμ έναντι 37% που θα στήριζε τον Στάρμερ.

Οι σύμμαχοι του πρωθυπουργού υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να καλύψει τη διαφορά.

Ταυτόχρονα, ο Μπέρναμ είναι το φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών για να κερδίσει την έδρα του Μέικερφιλντ, ενώ δημοσκόπηση της Survation την περασμένη εβδομάδα του έδωσε προβάδισμα 10 μονάδων έναντι του αντιπάλου του από το κόμμα Reform, Ρόμπερτ Κένυον.

Μια ευρεία νίκη στις επαναληπτικές εκλογές θα δώσει στον δήμαρχο του Μείζονος Μάντσεστερ σημαντική πολιτική ώθηση, με τους υποστηρικτές του να αναμένουν ότι θα κινηθεί γρήγορα για να προκαλέσει εκλογές ηγεσίας.

Στη συνέχεια, πολλά θα εξαρτηθούν από το αν ο Στάρμερ αποφασίσει τελικά να δώσει τη μάχη. Αν το κάνει, το όνομα του πρωθυπουργού θα μπει αυτόματα στο ψηφοδέλτιο. Παράλληλα, ο πρώην υπουργός υγείας, Γουές Στρίτινγκ, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα είναι υποψήφιος εάν καταφέρει να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη από τουλάχιστον 81 βουλευτές.

Πάντως, εκφράζονται αμφιβολίες για το αν ο Στάρμερ θα έμπαινε όντως σε αυτή τη διαδικασία εφόσον διαπίστωνε ότι οι βουλευτές των Εργατικών, το υπουργικό συμβούλιο και τα συνδικάτα έχουν στραφεί εναντίον του.

Πηγή: skai.gr

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