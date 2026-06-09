Gender pay gap: Η Γερμανία παραβιάζει οδηγία της ΕΕ

Την Κυριακή εξέπνευσε η προθεσμία που είχε δοθεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας περί διαφάνειας στις αμοιβές στο εθνικό τους δίκαιο. Οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τους εργοδότες να παρέχουν πληροφορίες για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών που απασχολούνται σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές. Έτσι, από τη Δευτέρα η Γερμανία παραβιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, καθώς δεν ενσωμάτωσε εγκαίρως τη σχετική οδηγία.

Η προθεσμία εφαρμογής έληξε στις 7 Ιουνίου, ωστόσο το γερμανικό υπουργείο Οικογένειας ανακοίνωσε ότι οι σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες, μία διαδικασία που προβλέπεται να διαρκέσει έως τις αρχές του 2027. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας.

Το μισθολογικό χάσμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο στη Γερμανία

Για τη σύγκριση των μισθών χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές μέθοδοι μέτρησης: το ακαθάριστο και το προσαρμοσμένο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το ακαθάριστο μισθολογικό χάσμα δίνει μια εικόνα για το πώς επηρεάζουν την αγορά εργασίας οι διαφορετικοί κοινωνικοί ρόλοι ανδρών και γυναικών. Αντίθετα, το προσαρμοσμένο μισθολογικό χάσμα αποκαλύπτει την άμεση μισθολογική αδικία.



Συγκεκριμένα, το ακαθάριστο μισθολογικό χάσμα συγκρίνει τις μέσες αποδοχές ανδρών και γυναικών. Αντανακλά τις διαρθρωτικές ανισότητες στην αγορά εργασίας, δείχνοντας τις συνέπειες του ό,τι οι γυναίκες εργάζονται συχνότερα σε χαμηλότερα αμειβόμενους κλάδους, κατέχουν σπανιότερα διευθυντικές θέσεις και απασχολούνται συχνότερα με μερική απασχόληση.



Ωστόσο, δεν δείχνει εάν οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο για την ίδια εργασία.



Στη Γερμανία, η ανισότητα είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς το ακαθάριστο μισθολογικό χάσμα ανέρχεται στο 15,6%. Ακόμη και μετά την προσαρμογή των στοιχείων, δηλαδή για περιπτώσεις που αφορούν ακριβώς την ίδια εργασία, οι γυναίκες αμείβονται περίπου 6% λιγότερο από τους άνδρες.



Η Γαλλία, αντίθετα, με ποσοστό περίπου 11,8%, βρίσκεται σχεδόν ακριβώς στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι γυναίκες αμείβονταν το 2024 κατά μέσο όρο 11,1% χαμηλότερα ανά ώρα εργασίας από τους άνδρες.



Πηγές: Handelsblatt, tagesschau



Πηγή: Deutsche Welle

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