Στη Βόρεια Κορέα βρίσκεται ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, στην πρώτη του επίσκεψη στην απομονωμένη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια, με στόχο να επιβεβαιώσει εκ νέου τους στενούς δεσμούς του Πεκίνου με την Πιονγιάνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Σι προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας για τη σπάνια διήμερη επίσημη επίσκεψη, και στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο Κιμ με τη σύζυγό του Ρι Σολ Τζου.

Σε πλάνα του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού CCTV φαίνεται πως ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας χαμογελά και χειροκροτεί τον πρόεδρο Σι. Για την υποδοχή του στρώθηκε κόκκινο χαλί και παρατάχτηκαν στρατιώτες. Η μηχανοκίνητη συνοδεία στην αποστολή του Σι ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chinese president, arrived in Pyongyang on Monday for a state visit to the Democratic People's Republic of Korea.#China #CPC#DPRK #KimJongUn #Pyongyang #DemocraticPeoplesRepublicofKorea… pic.twitter.com/JaREhXhpkb — China Military Bugle (@ChinaMilBugle) June 8, 2026

Το πρακτορείο Xinhua ανέφερε ότι ο Κιμ και ο Σι αντάλλαξαν χειραψία και ότι παιδιά από τη Βόρεια Κορέα πρόσφεραν λουλούδια στον Κινέζο ηγέτη και στη σύζυγό του.

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί το πρώτο ταξίδι του Κινέζου ηγέτη στο εξωτερικό φέτος και πραγματοποιείται λίγες μόνο εβδομάδες αφότου υποδέχτηκε τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην κινεζική πρωτεύουσα.

Η χρονική στιγμή αυτή εξυπηρετεί τις προσπάθειες του Πεκίνου να παρουσιάσει την Κίνα ως έναν ευέλικτο, παγκόσμιο μεσολαβητή σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αλλαγών, σχολιάζει το CNN.

Αποτελεί επίσης μια σαφή ένδειξη από το Πεκίνο ότι, παρόλο που ο Κιμ και ο Πούτιν έχουν ενισχύσει τις σχέσεις των χωρών τους τα τελευταία χρόνια, παραμένει ο πιο σημαντικός διπλωματικός εταίρος της Βόρειας Κορέας.

Σε μια επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας πριν από το ταξίδι, ο Σι έγραψε ότι «ανεξάρτητα από το πώς αλλάζουν οι καιροί ή πώς εξελίσσεται η διεθνής κατάσταση, η παραδοσιακή φιλία μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας παραμένει αδιάσπαστη, διαχρονική και ακτινοβολεί ζωντάνια».

Για τη Βόρεια Κορέα, η επίσκεψη του Σι σηματοδοτεί ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακροχρόνια προσπάθειά της να ισορροπήσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία και την Κίνα, καθώς επιδιώκει στρατιωτικά και οικονομικά οφέλη και από τις δύο χώρες, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική εξάρτηση από αυτές.

Πηγή: skai.gr

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