Ambrey: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο

Η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey ανακοίνωσε ότι ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) επλήγη από τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στις εγκαταστάσεις της αιγυπτιακής κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), στο λιμάνι της Νταμιέτα, στην Αίγυπτο.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε δύο πλοία στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης, προκαλώντας την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του λιμανιού.

Το υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης LNG και σε πλοίο αποθήκευσης LNG, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες.

Οι αιγυπτιακές αρχές ανέφεραν ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτίμηση της κατάστασης, χωρίς να προσδιορίσουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Ωστόσο, η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey ανέφερε ότι, σύμφωνα με την αρχική της εκτίμηση, η πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης LNG Energos Winter, αμερικανικής ιδιοκτησίας και διαχείρισης, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, ενδέχεται να επλήγη από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με πολλές πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας, η πυρκαγιά που προκλήθηκε στο Energos Winter επεκτάθηκε στη συνέχεια και στο πλοίο αποθήκευσης LNG GasLog Salem, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο δίπλα του κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Marisks ανέφερε ότι τα δύο πλοία απομακρύνθηκαν από το λιμάνι, ενώ οι υπόλοιπες προβλήτες και εγκαταστάσεις αναμένεται να επαναλειτουργήσουν εντός της νύχτας. Ο τερματικός σταθμός LNG παραμένει υπό αξιολόγηση.

Παράλληλα, η Marisks υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προσδιοριστεί η αιτία του συμβάντος ή να αποδοθεί ευθύνη. Όπως επισημαίνει, εάν επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο για σκόπιμη επίθεση, θα πρόκειται για σημαντική επέκταση των περιφερειακών εχθροπραξιών σε ενεργειακές υποδομές της Μεσογείου.



Πηγή: skai.gr

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