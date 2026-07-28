Σε κατ' οίκον περιορισμό ο 41χρονος δράστης του φονικού στη Σύρο – Διαφωνία εισαγγελίας και ανακρίτριας

Διαφωνία ανάμεσα σε ανακριτή και εισαγγελέα προέκυψε μετά την απολογία του 41χρονου για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας στην Άνω Σύρου, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Ενώ η ανακρίτρια έκρινε ότι ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να προφυλακισθεί, η εισαγγελέας είχε αντίθετη άποψη και έκρινε ότι θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ενόψει αυτής της διαφωνίας και μέχρι αυτή να επιλυθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό κατ’ οίκον περιορισμό, ώσπου να υπάρξει νεότερη εξέλιξη για μια υπόθεση η οποία εξακολουθεί να εμφανίζει αρκετά αναπάντητα ερωτηματικά.

Νωρίτερα, ο δράστης είχε απολογηθεί στην ανακρίτρια, ισχυριζόμενος ότι το μοιραίο συμβάν έγινε καθώς βρισκόταν σε άμυνα, εντός της οικίας του, μετά από ξαφνική επίσκεψη και επίθεση που πραγματοποίησε το θύμα, αιφνιδιάζοντας το ζευγάρι.

Σε ό,τι αφορά τη 30χρονη σύντροφο του δράστη, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα θα εμφανίζεται κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ενώ της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα μέχρι την τακτική δικάσιμο της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι στον 41χρονο έχει αποδοθεί η κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρας βλάβης από τις εισαγγελικές αρχές και όχι της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η άρση τηλεφωνικού απορρήτου των τριών εμπλεκομένων με την θλιβερή υπόθεση, η οποία είναι θέμα ημερών.

Στην απολογία του ο 41χρονος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα και δεν είχε καμία πρόθεση να αφαιρέσει ζωή.

Ανέφερε ότι την χτύπησε μέσα στο σπίτι με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για το φαγητό που έτρωγε (έκοβε τυρί, όπως χαρακτηριστικά είπε) και αμέσως την κυνήγησε όταν εκείνη τράπηκε σε φυγή.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Εγώ μόλις είχα γυρίσει και η γυναίκα μου, μου είχε βάλει να φάω. Έκοβα τυρί εκείνη την ώρα και τότε έφτασε στο σπίτι η 42χρονη. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της.

Έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εκείνη την ώρα έτρωγα και γι αυτό δεν άκουσε συνομιλίες.

Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό. Τότε έκανα περιστροφή στο χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω».

Όταν η διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα από το σπίτι, έτρεξε να της σηκώσει την κουκούλα για να δει ποια ή ποιος ήταν, γιατί όπως είπε, δεν είχε καταλάβει. Όπως είπε απολογούμενος, πίστεψε ότι ήταν μια γνωστή του με το όνομα Δέσποινα, δεν την αναγνώρισε αμέσως κι όταν είδε ότι ήταν η 41χρονη σοκαρίστηκε.

Πηγή: skai.gr

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