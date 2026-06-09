37 - Τόσες φορές είπε ο Τραμπ ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι στη... γωνία

Έχουν περάσει περισσότεροι από δύο μήνες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, λέγοντας τότε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία.

Ήταν 7 Απριλίου, όταν ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν προχωρήσει «πάρα πολύ», αλλά χρειάζονταν ακόμη δύο εβδομάδες για να οριστικοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η συμφωνία». Κατέληξε λέγοντας ότι «είναι τιμή να βλέπω αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα να πλησιάζει στη λύση του».

Φυσικά, καμία λύση δεν προέκυψε ούτε τότε ούτε στη συνέχεια. Τους δύο επόμενους μήνες ο Τραμπ συνέχισε να υποστηρίζει ότι η συμφωνία ήταν προ των πυλών. Και μάλιστα πολλές φορές.

Συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου πριν από την κατάπαυση του πυρός, τουλάχιστον 37 φορές δήλωσε ευθέως - μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημόσιων εμφανίσεων και τηλεφωνικών συνομιλιών με δημοσιογράφους - ότι η συμφωνία ήταν πολύ κοντά ή ότι το Ιράν ήταν απελπισμένο να συνάψει μία. Τη μέτρηση έχει κάνει το CNN.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό ισχύει σήμερα περισσότερο απ’ ό,τι ίσχυε στις 7 Απριλίου. Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ συνεχίζει να το επαναλαμβάνει, είτε επειδή το πιστεύει πραγματικά, είτε επειδή προσπαθεί να καθησυχάσει τις αγορές, είτε επειδή θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει πραγματικότητα απλώς επιμένοντας.

Πάντως, είναι σαφές ότι πλέον δεν πρόκειται για ισχυρισμό που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Όλα ξεκίνησαν στις 23 Μαρτίου, λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Air Force One, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε υποτιθέμενες ειρηνευτικές συνομιλίες και έκανε λόγο για «σημαντικά σημεία συμφωνίας - θα έλεγα σχεδόν πλήρη συμφωνία σε όλα τα σημεία».

Στην πραγματικότητα, το Ιράν αρνήθηκε ότι διεξάγονταν τέτοιες διαπραγματεύσεις, σημειώνει το CNN.

Την επόμενη κιόλας ημέρα άρχισε να επαναλαμβάνει ένα μοτίβο που έγινε πλέον συνηθισμένο: ότι το Ιράν ήταν απελπισμένο να κλείσει συμφωνία.

«Νομίζω ότι θα το τελειώσουμε» έλεγε ο Τραμπ. «Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα.»

Στις 25 Μαρτίου δήλωσε ότι το Ιράν «θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία». Στις 26 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, υποστήριξε ότι το Ιράν «εκλιπαρούσε για συμφωνία».

Παρά αυτόν τον διακαή του πόθο, το Ιράν κατάφερε να αντισταθεί για άλλους 2,5 μήνες, σχολιάζει το CNN.

Στις 29 Μαρτίου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου μέσα στο Air Force One για το αν προβλέπει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, απάντησε: «Ναι, βλέπω να γίνεται συμφωνία με το Ιράν.»

Οι προβλέψεις του άρχισαν έκτοτε να γίνονται ολοένα πιο κατηγορηματικές. Στις 6 Απριλίου δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν βρεθεί «πολύ κοντά σε συμφωνία» πριν προκύψει κάποια εμπλοκή.

Την επόμενη ημέρα 7 Απριλίου ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός, η οποία αρχικά υποτίθεται ότι θα διαρκούσε δύο εβδομάδες, όσο οι δύο πλευρές θα οριστικοποιούσαν τη συμφωνία.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 15 Απριλίου, δήλωσε στο Fox Business: «Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο τέλος. Το θεωρώ σχεδόν τελειωμένη υπόθεση.»

«Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε. «Πιστεύω ότι θέλουν πάρα πολύ να κάνουν συμφωνία.»

Τις επόμενες ημέρες ο Τραμπ έδινε σχεδόν τη βεβαιότητα ότι όλα είχαν κλείσει:

Στις 16 Απριλίου είπε στους δημοσιογράφους: «Φαίνεται πολύ πιθανό ότι θα κάνουμε συμφωνία με το Ιράν, και θα είναι μια καλή συμφωνία.»

Στις 17 Απριλίου, σε τρεις διαφορετικές εμφανίσεις, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν «έχει συμφωνήσει σε όλα», ότι «νομίζω πως θα έχουμε συμφωνία μέσα στην επόμενη μία ή δύο ημέρες» και ότι «δεν υπάρχουν πολλές σημαντικές διαφορές».

Στις 20 Απριλίου, σε ανάρτησή του στο Truth Social, προέβλεψε ότι «όλα θα συμβούν σχετικά γρήγορα!»

Παρότι τίποτα από αυτά δεν επαληθεύτηκε, στις 30 Απριλίου υποστήριζε ακόμη ότι το Ιράν «πεθαίνει για να κάνει συμφωνία».

«Όταν τελειώσει ο πόλεμος, πράγμα που δεν θα αργήσει πολύ…», είπε στους δημοσιογράφους την 1η Μαΐου.

Για ένα διάστημα ο Τραμπ μετρίασε τις προβλέψεις του, πριν ανακοινώσει στις 18 Μαΐου ότι ανέβαλε στρατιωτικά πλήγματα για «δύο ή τρεις ημέρες», κατόπιν αιτήματος χωρών της Μέσης Ανατολής, «επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουν πολύ σε συμφωνία».

Σε εκείνο το σημείο, ακόμη και ο ίδιος φάνηκε να αναγνωρίζει πόσες φορές είχαν διαψευστεί τέτοιες προβλέψεις.

«Υπήρξαν περίοδοι που πιστεύαμε ότι ήμασταν πολύ κοντά σε συμφωνία και τελικά δεν λειτούργησε» είπε, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Αλλά αυτή τη φορά είναι λίγο διαφορετικά.»

Δεν ήταν διαφορετικά. Ωστόσο, δεν πτοήθηκε.

«Θα τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο πολύ γρήγορα», δήλωσε στις 19 Μαΐου σε εκδήλωση του Κογκρέσου.

Στις 23 Μαΐου επανήλθε με παρόμοιες δηλώσεις: ότι η κυβέρνηση «πλησιάζει πολύ περισσότερο σε συμφωνία», ότι η συμφωνία «έχει ουσιαστικά διαπραγματευτεί και απομένει μόνο η οριστικοποίησή της» και ότι θα ανακοινωθεί «σύντομα», καθώς συζητούνται οι «τελευταίες λεπτομέρειες».

Στις 28 Μαΐου, σε συνέντευξη με τη νύφη του, Λάρα Τραμπ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία».

Και την Κυριακή διαβεβαίωσε ότι «βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία», αλλά ότι το Ιράν και το Ισραήλ κινδυνεύουν να την τινάξουν στον αέρα λόγω της μεταξύ τους αντιπαράθεσης.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε στο Axios. «Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να καταρρεύσει εξαιτίας όσων συμβαίνουν τώρα.»

Ήταν τουλάχιστον η τρίτη φορά που ο Τραμπ έλεγε στο Axios ότι μια συμφωνία είναι άμεσα επικείμενη.

Στη συνέχεια, τη Δευτέρα, σε τηλεφωνική προεκλογική εκδήλωση υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, Λίντσεϊ Γκράχαμ, προέβλεψε ξανά μια «ολική νίκη» μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Διαπραγματευόμαστε τώρα, θέλουν να κάνουν μια πολύ καλή συμφωνία», είπε ο Τραμπ. Και κατέληξε: «Είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τα πάντα.»

Πηγή: skai.gr

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