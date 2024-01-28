Ο 77χρονος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Σάββατο ότι αισθάνεται «πιο οξυδερκής» από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια, απαντώντας σε πρόσφατες επικρίσεις της Νίκι Χέιλι. Η συνυποψήφια του Τραμπ για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές αμφισβήτησε την πνευματική του διαύγεια, επικαλούμενη λεκτικές γκάφες του.

Σε συγκέντρωση στη Νεβάδα ενόψει της ψηφοφορίας της 8ης Φεβρουαρίου – στο πλαίσιο της κούρσας για την ανάδειξη του υποψηφίου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που θα αναμετρηθεί με τον 81χρονο Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν – ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ θα πρέπει να υποβάλλονται σε γνωστική αξιολόγηση. Σήκωσε έτσι το γάντι που πέταξε η Νίκι Χέιλι, η οποία είχε διατυπώσει νωρίτερα αυτήν την πρόταση.

Σχολιάζοντας την απάντηση του Τραμπ, η Χέιλι είπε σε ομιλία της στη Νότια Καρολίνα ότι εάν όντως επιθυμούσε να υποβληθεί σε γνωστική αξιολόγηση δεν θα είχε πρόβλημα να αναμετρηθεί μαζί της σε ντιμπέιτ, το οποίο χαρακτήρισε «υπέρτατη δοκιμασία διανοητικής ικανότητας για κάθε υποψήφιο για την προεδρία».

Ο Τραμπ υπέπεσε πρόσφατα σε ορισμένα λεκτικά ολισθήματα. Σε ομιλία του στις 19 Ιανουαρίου μπέρδεψε τη Χέιλι με την πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι. Σε άλλη περίπτωση, είχε μπερδέψει τα λόγια του, αναφερόμενος στον πρόεδρο… Ομπάμα.

Μετά τις διαδοχικές νίκες του σε Άιοβα και Νιου Χάμσιρ και έχοντας σχεδόν σίγουρους τους 26 αντιπροσώπους στη Νεβάδα, ο Τραμπ έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει την επικράτηση στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων. Τον εξοργίζει όμως που η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ αρνείται να εγκαταλείψει την κούρσα. «Ώρα να τελειώνουμε», είπε το Σάββατο ο Τραμπ, αποκαλώντας «κοκορόμυαλη» τη Νίκι Χέιλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

