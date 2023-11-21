Οι αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο Ιράκ «απάντησαν» σε μια επίθεση που σημειώθηκε εναντίον μιας στρατιωτικής βάσης, κατά την οποία «τραυματίστηκαν ελαφρά» μέλη του προσωπικού τους, ανέφερε ένας Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν, σε αυτοάμυνα, εναντίον εκείνων που πραγματοποίησαν την επίθεση» είπε ο αξιωματούχος αυτός, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ, στα δυτικά της Βαγδάτης, στον τομέα του Αμπου Γράιμπ.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι τραυματίες, είπε όμως ότι προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις υποδομές της βάσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

