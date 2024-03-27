Βομβαρδισμοί στην ανατολική Συρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί, ανάμεσά τους εργαζόμενος του ΠΟΥ

Τρεις Ιρανοί, ανάμεσά τους αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης και τουλάχιστον ένδεκα μαχητές που φέρονται να ανήκαν σε ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη, σκοτώθηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην ανατολική Συρία, οι οποίοι στοίχισαν επίσης τη ζωή σε πολίτη, εργαζόμενο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), κατά πληροφορίες που δημοσιοποίησαν χθες Τρίτη μη κυβερνητική οργάνωση και ο διεθνής οργανισμός.

Προηγούμενος απολογισμός της ΜΚΟ έκανε λόγο για 14 νεκρούς μαχητές προσκείμενους στην Τεχεράνη.

Οι βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ, η οποία γίνεται συχνά θέατρο αεροπορικών επιδρομών, κυρίως ισραηλινών, ενίοτε αμερικανικών, κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ περιορίστηκε να πει πως δεν επρόκειτο για αμερικανικό βομβαρδισμό.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ πολύ σπάνια σχολιάζει δημόσια τους βομβαρδισμούς που εξαπολύει στην επικράτεια της Συρίας.

«Ιρανός σύμβουλος, μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, δυο ιρανοί σωματοφύλακές του, εννιά ιρακινοί μαχητές και δυο σύροι μαχητές οργανώσεων προσκείμενων στην Τεχεράνη σκοτώθηκαν στα πλήγματα», σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους στηλίτευσε μέσω X την «τραγική απώλεια ενός από εμάς σε αεροπορική επιδρομή στη Συρία το πρωί» χθες, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για μηχανικό ειδικευμένο σε ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, τον Ιμάντ Σεχάμπ, που εργαζόταν στη Ντέιρ Εζούρ.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε ότι «μέλος της Δύναμης Κουντς», ο Μπαχρούζ Βαχεντί, σκοτώθηκε «κατά τη διάρκεια επίθεσης που διεξήγαγε το σιωνιστικό καθεστώς».

Η Δύναμη Κουντς («Ιερουσαλήμ») είναι ο βραχίονας που είναι επιφορτισμένος με τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτης δύναμης του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, εκ των πιο στενών συμμάχων του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ωστόσο, πηγή του συριακού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων SANA στον στρατό κατηγόρησε «τις αμερικανικές δυνάμεις κατοχής» πως ευθύνονταν για την επίθεση κι έκανε λόγο για «επτά στρατιωτικούς κι έναν πολίτη νεκρούς».

«Ακούσαμε σφοδρές εκρήξεις που μας ξύπνησαν, κατόπιν τις σειρήνες ασθενοφόρων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χαμούντ αλ Τζαμπούρ, κάτοικος, διευκρινίζοντας πως το σπίτι του δεν απέχει παρά εκατό μέτρα από την τοποθεσία-στόχο στη Ντέιρ Εζούρ.

«Τα παράθυρα του σπιτιού μου κομματιάστηκαν, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε συνοικίες της πόλης κι οι κυριότεροι δρόμοι έκλεισαν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης βρισκόταν σε «εξοχικό που χρησιμοποιείτο ως κέντρο επικοινωνιών», τον στόχο του βομβαρδισμού, που καταστράφηκε. Εκτός από αυτόν, σκοτώθηκαν άλλοι εννιά άνθρωποι στο πλήγμα, οι δυο σωματοφύλακές του, δυο σύροι μαχητές, άλλοι τέσσερις Ιρακινοί και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Έγιναν βομβαρδισμοί εναντίον και άλλων στόχων, ιδίως στην Μπουκάμαλ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, όπου σκοτώθηκαν πέντε ιρακινοί μαχητές, κατά την ίδια ΜΚΟ, η οποία έχει έδρα τη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Εξάλλου πάνω από 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν στους βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους δέκα πολίτες, πρόσθεσε.

Από το ξέσπασμα το 2011 του πολέμου στη Συρία, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες επιδρομές στη χώρα, κυρίως εναντίον οργανώσεων προσκείμενων στην Τεχεράνη. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης βάλει στο στόχαστρο τις οργανώσεις αυτές στην ανατολική Συρία.

Στις αρχές του μήνα, μέλος των Φρουρών της Επανάστασης και άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Μπανιάς, στα συριακά παράλια στη Μεσόγειο.

Το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολά και το Ιράν, μέσω συμβούλων κυρίως, παρέχουν στρατιωτική βοήθεια στο συριακό καθεστώς από το 2011 κι έχουν ισχυρή παρουσία στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μερικές ώρες πριν από τους χθεσινούς βομβαρδισμούς, προσγειώθηκε στη Ντέιρ Εζούρ ιρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από τη Δαμασκό. Μετέφερε τεχνικό υλικό και το μέλος των Φρουρών της Επανάστασης που σκοτώθηκε, αξιωματικό με ειδικότητα στις διαβιβάσεις, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, τουλάχιστον 29 μαχητές οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, ανάμεσά τους έξι μέλη της Χεζμπολά, σκοτώθηκαν στη Ντέιρ Εζούρ και στην Αλ Μαγιαντίν σε βομβαρδισμούς των ΗΠΑ, κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επρόκειτο για αντίποινα σε επίθεση αποδοθείσα από την Ουάσιγκτον σε φιλοϊρανικές οργανώσεις εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία και το Ιράκ, την 28η Ιανουαρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

