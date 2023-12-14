Βολιβία: Υπέγραψε συμφωνία με δημόσια επιχείρηση της Ρωσίας για την αξιοποίηση λιθίου

Η Βολιβία, η οποία συγκαταλέγεται στις χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα λιθίου στην υφήλιο, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την υπογραφή συμφωνίας επένδυσης 450 εκατομμυρίων δολαρίων με δημόσια επιχείρηση της Ρωσίας, την Uranium One, για την αξιοποίηση του ορυκτού-κλειδιού για την ενεργειακή μετάβαση.

Η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση εργοστασίου-πιλότου για την εξόρυξη λιθίου, που είναι απόλυτα απαραίτητο για την κατασκευή μπαταριών αυτοκινήτων, σε αλυκές στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν τα μέρη κατά τη διάρκεια τελετής στη Λα Πας.

Η Uranium One, θυγατρική του ρωσικού ομίλου-κολοσσού της πυρηνικής ενέργειας Rosatom, θα επωμιστεί το σύνολο του κόστους της επένδυσης στη Βολιβία ως το 2025, με άλλα λόγια θα διαθέσει και τα 450 εκατ. δολάρια.

«Αυτή η συμφωνία επικυρώνει το μοντέλο παραγωγής και εμπορικής διάθεσης που προτείνουμε σε όλες τις εταιρείες που θέλουν να δουλέψουν με το λίθιό μας. Θα συμμετάσχουμε σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής», επισήμανε ο βολιβιανός πρόεδρος Λουίς Άρσε.

Η Βολιβία διαθέτει επαληθευμένα κοιτάσματα λιθίου που συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα στον κόσμο: υπολογίζεται πως φθάνουν τα 23 εκατομμύρια τόνους. Μαζί με τη Χιλή και την Αργεντινή, σχηματίζουν το «τρίγωνο του λιθίου», το μεγαλύτερο κοίτασμα του περιπόθητου μετάλλου στον πλανήτη.

Η Uranium One επελέγη ανάμεσα σε επτά ομίλους που συμμετείχαν σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο με πρωτοβουλία της βολιβιανής δημόσιας επιχείρησης Yacimientos de Litio Boliviano (YLB).

Το εργοστάσιο-πιλότος «θα παράγει 1.000 τόνους» ανθρακικό λίθιο την πρώτη χρονιά και κατόπιν 14.000 τόνους τον χρόνο, διευκρίνισε η Κάρλα Καλδερόν, η πρόεδρος της YLB.

Η Λα Πας αναμένει πως οι εξαγωγές λιθίου θα φθάσουν σε αξία τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη χρονιά, ότι δηλαδή θα ξεπεράσουν αυτήν των πωλήσεων αερίου, που ήταν βασικός πόρος της χώρας ως αυτό το στάδιο. Ωστόσο η βιομηχανία φυσικού αερίου διέρχεται βαθιά κρίση, εξαιτίας της έλλειψης επενδύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

